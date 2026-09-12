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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6828 GN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6828 GN

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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6828 GN - фото 2
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6828 GN - фото 3
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6828 GN - фото 4
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6828 GN - фото 5
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6828 GN - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
192
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6828 GN - фото 1
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6828 GN - фото 2
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6828 GN - фото 3
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6828 GN - фото 4
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6828 GN - фото 5
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6828 GN - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691900
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
таймер
Потребляемая мощность
192
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Уровень шума
57
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
светодиоды 1x2 Вт
Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
1.5 м
Габаритные размеры
27.5x51.8x28.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х41х34
Вес, кг.
9

Описание товара Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6828 GN

Для установки полностью встраиваемой вытяжки в корпусе навесного шкафчика необходимо сделать вырез, а после размещения в нише, прибор необходимо закрепить. Такая особенность встраивания требует уменьшенной ширины вытяжки относительно ширины шкафчика. Габариты встраиваемых вытяжек K?RTING оптимально выверены для установки в соответствующих модулях. Низкий уровень шума. Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Современный дизайн. Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в кухонных вытяжках современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек. 3 режима. Данная модель имеет 3 режима работы, что оптимально для приготовления самых разных блюд. Например, когда готовятся несколько блюд одновременно, стоит включить максимальную скорость, то есть третий режим, а при приготовлении омлета или каши установите свою вытяжку на среднюю или минимальную скорость. Таймер. Активировав функцию «таймер», Вы обеспечите автоматическое выключение вытяжки через определенное время. Мигающий светодиод подтверждает, что функция «таймер» активирована и вытяжка отключится автоматически. Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. Угольные фильтры. Угольные фильтры (фильтры тонкой очистки) предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция. LED освещение. В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов. Фронтальная панель из стекла. Вытяжка, выполненная из стекла это особенная деталь кухонного интерьера, которая не только выполняет свои прямые функциональные обязанности, но и привносит в дизайн помещения особую эстетику, проявляющуюся в оригинальной форме и исходном материале высокого качества. Вытяжки из стекла очень удобны в очистке. Встраиваемый монтаж. Ключевой особенностью данного типа монтажа является возможность встраивания вытяжки в кухни любого дизайна, потому что они монтируются в подвесной кухонный шкаф над плитой, что позволяет им быть абсолютно незаметными в интерьере вашей кухни.

Отзывы о товаре Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6828 GN




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
таймер
Потребляемая мощность
192
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Уровень шума
57
Развернуть
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
светодиоды 1x2 Вт
Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
1.5 м
Габаритные размеры
27.5x51.8x28.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Для установки полностью встраиваемой вытяжки в корпусе навесного шкафчика необходимо сделать вырез, а после размещения в нише, прибор необходимо закрепить. Такая особенность встраивания требует уменьшенной ширины вытяжки относительно ширины шкафчика. Габариты встраиваемых вытяжек K?RTING оптимально выверены для установки в соответствующих модулях. Низкий уровень шума. Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Современный дизайн. Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в кухонных вытяжках современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек. 3 режима. Данная модель имеет 3 режима работы, что оптимально для приготовления самых разных блюд. Например, когда готовятся несколько блюд одновременно, стоит включить максимальную скорость, то есть третий режим, а при приготовлении омлета или каши установите свою вытяжку на среднюю или минимальную скорость. Таймер. Активировав функцию «таймер», Вы обеспечите автоматическое выключение вытяжки через определенное время. Мигающий светодиод подтверждает, что функция «таймер» активирована и вытяжка отключится автоматически. Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. Угольные фильтры. Угольные фильтры (фильтры тонкой очистки) предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция. LED освещение. В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов. Фронтальная панель из стекла. Вытяжка, выполненная из стекла это особенная деталь кухонного интерьера, которая не только выполняет свои прямые функциональные обязанности, но и привносит в дизайн помещения особую эстетику, проявляющуюся в оригинальной форме и исходном материале высокого качества. Вытяжки из стекла очень удобны в очистке. Встраиваемый монтаж. Ключевой особенностью данного типа монтажа является возможность встраивания вытяжки в кухни любого дизайна, потому что они монтируются в подвесной кухонный шкаф над плитой, что позволяет им быть абсолютно незаметными в интерьере вашей кухни.
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