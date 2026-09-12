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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод
Цвет
черный
Потребляемая мощность
0
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691907
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Описание товара Настеная вытяжка Korting KHC 6839 RCN
Кухонная вытяжка Korting выполнена в стильном чёрном цвете, который идеально впишется в современный интерьер. Пристенная конструкция и лаконичное сочетание металла и стекла делают эту модель не только функциональной, но и эффектной. Механическое управление интуитивно понятно и надёжно — быстро выбирайте одну из трёх скоростей для оптимальной работы в любой ситуации. Жировой фильтр эффективно задерживает частички жира, сохраняя кухню чистой. Производительность 850 м? позволяет быстро очищать воздух даже при интенсивной готовке. Возможность работы в режиме отвода и два варианта диаметра воздуховода — 120 и 150 мм — обеспечивают лёгкую установку под ваш кухонный гарнитур. Освещение делает процесс готовки комфортным в любое время суток.
Кухонная вытяжка Korting выполнена в стильном чёрном цвете, который идеально впишется в современный интерьер. Пристенная конструкция и лаконичное сочетание металла и стекла делают эту модель не только функциональной, но и эффектной. Механическое управление интуитивно понятно и надёжно — быстро выбирайте одну из трёх скоростей для оптимальной работы в любой ситуации. Жировой фильтр эффективно задерживает частички жира, сохраняя кухню чистой. Производительность 850 м? позволяет быстро очищать воздух даже при интенсивной готовке. Возможность работы в режиме отвода и два варианта диаметра воздуховода — 120 и 150 мм — обеспечивают лёгкую установку под ваш кухонный гарнитур. Освещение делает процесс готовки комфортным в любое время суток.
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