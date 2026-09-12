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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
188
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691914
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Описание товара Настеная вытяжка Korting KHC 6839 X
Купольная кухонная вытяжка Korting — мощное и стильное решение для вашей кухни. Благодаря производительности 800 м? быстро избавляет помещение от запахов и пара, а три скорости позволяют выбрать оптимальный режим под любой сценарий готовки. Два диаметра воздуховода — 120 и 150 мм — дают гибкость монтажа. Жировой фильтр надёжно задерживает загрязнения, сохраняя чистоту воздуха и самого устройства. Механическое управление интуитивно понятно и простое, а встроенное освещение делает процесс приготовления комфортнее. Металлический корпус в серебристом цвете добавит кухне современный акцент. При весе 7,35 кг вытяжка остаётся прочной, но не громоздкой, а режимы отвода и циркуляции подходят как для вывода воздуха наружу, так и для работы без подключения к вентиляции.
Купольная кухонная вытяжка Korting — мощное и стильное решение для вашей кухни. Благодаря производительности 800 м? быстро избавляет помещение от запахов и пара, а три скорости позволяют выбрать оптимальный режим под любой сценарий готовки. Два диаметра воздуховода — 120 и 150 мм — дают гибкость монтажа. Жировой фильтр надёжно задерживает загрязнения, сохраняя чистоту воздуха и самого устройства. Механическое управление интуитивно понятно и простое, а встроенное освещение делает процесс приготовления комфортнее. Металлический корпус в серебристом цвете добавит кухне современный акцент. При весе 7,35 кг вытяжка остаётся прочной, но не громоздкой, а режимы отвода и циркуляции подходят как для вывода воздуха наружу, так и для работы без подключения к вентиляции.
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