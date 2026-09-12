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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691957
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Описание товара Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 9815 GB
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting идеально впишется в современное пространство: компактный формат и стильный бежевый цвет добавят уюта вашей кухне. Корпус из металла гарантирует прочность, а мощность в 190 Вт и производительность 800 м?/ч быстро избавят от запахов даже при активном готовке. Выберите одну из трёх скоростей и управляйте процессом с помощью простого механического управления. Подходит для работы в режиме отвода и циркуляции — легко адаптируется под любой сценарий. Эффективный жировой фильтр защищает воздух и кухонную мебель. Встроенное освещение — дополнительный комфорт во время готовки. Уровень шума всего 59 дБ делает работу вытяжки не только эффективной, но и достаточно тихой для домашней обстановки.
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting идеально впишется в современное пространство: компактный формат и стильный бежевый цвет добавят уюта вашей кухне. Корпус из металла гарантирует прочность, а мощность в 190 Вт и производительность 800 м?/ч быстро избавят от запахов даже при активном готовке. Выберите одну из трёх скоростей и управляйте процессом с помощью простого механического управления. Подходит для работы в режиме отвода и циркуляции — легко адаптируется под любой сценарий. Эффективный жировой фильтр защищает воздух и кухонную мебель. Встроенное освещение — дополнительный комфорт во время готовки. Уровень шума всего 59 дБ делает работу вытяжки не только эффективной, но и достаточно тихой для домашней обстановки.
Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 9815 GB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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