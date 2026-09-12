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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
188
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691906
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Описание товара Настеная вытяжка Korting KHC 6839 IX
Купольная кухонная вытяжка Korting легко справится даже с интенсивными запахами, ведь её производительность достигает внушительных 800 м? — идеально для просторных кухонь или активных кулинарных экспериментов. Благодаря трём скоростям регулировать мощность просто, а механическое управление делает процесс максимально быстрым и понятным. Работает вытяжка как в режиме отвода, так и циркуляции — гибкость для любого пространства.
Модель оснащена как жировым, так и угольным фильтром, что обеспечивает чистоту воздуха и комфорт. Диаметры воздуховода 120 и 150 мм дают больше свободы при установке. Благодаря сочетанию металла и стекла в корпусе вытяжка смотрится элегантно и современно в любом интерьере, а белый цвет добавляет свежести и визуальной лёгкости.
Вес 7,35 кг делает монтаж удобным, а встроенное освещение создаёт дополнительный уют на кухне. Мощность вытяжки 188 Вт — это гармония между энергоэффективностью и высокой производительностью.
Купольная кухонная вытяжка Korting легко справится даже с интенсивными запахами, ведь её производительность достигает внушительных 800 м? — идеально для просторных кухонь или активных кулинарных экспериментов. Благодаря трём скоростям регулировать мощность просто, а механическое управление делает процесс максимально быстрым и понятным. Работает вытяжка как в режиме отвода, так и циркуляции — гибкость для любого пространства.
Модель оснащена как жировым, так и угольным фильтром, что обеспечивает чистоту воздуха и комфорт. Диаметры воздуховода 120 и 150 мм дают больше свободы при установке. Благодаря сочетанию металла и стекла в корпусе вытяжка смотрится элегантно и современно в любом интерьере, а белый цвет добавляет свежести и визуальной лёгкости.
Вес 7,35 кг делает монтаж удобным, а встроенное освещение создаёт дополнительный уют на кухне. Мощность вытяжки 188 Вт — это гармония между энергоэффективностью и высокой производительностью.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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