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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691958
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Описание товара Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 9815 X
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting сочетает компактность и внушительную производительность — она справится даже с интенсивной готовкой благодаря мощности до 800 м?/ч. Три скорости позволяют подобрать оптимальный режим для любого блюда, а механическое управление обеспечивает простоту использования в повседневной суете. Металл и стекло делают вытяжку долговечной и стильной — она украсит современную кухню. Режимы отвода и циркуляции универсальны: свежий воздух гарантирован вне зависимости от планировки. Встроенное освещение добавит яркости рабочей зоне, а жировой фильтр защитит кухню от частиц и запахов. Вытяжка весит 9,6 кг, обладает невысоким уровнем шума — 59 дБ, и легко подключается к воздуховоду диаметром 120 или 150 мм. Идеальный выбор для тех, кто ценит чистоту, тишину и удобство.
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting сочетает компактность и внушительную производительность — она справится даже с интенсивной готовкой благодаря мощности до 800 м?/ч. Три скорости позволяют подобрать оптимальный режим для любого блюда, а механическое управление обеспечивает простоту использования в повседневной суете. Металл и стекло делают вытяжку долговечной и стильной — она украсит современную кухню. Режимы отвода и циркуляции универсальны: свежий воздух гарантирован вне зависимости от планировки. Встроенное освещение добавит яркости рабочей зоне, а жировой фильтр защитит кухню от частиц и запахов. Вытяжка весит 9,6 кг, обладает невысоким уровнем шума — 59 дБ, и легко подключается к воздуховоду диаметром 120 или 150 мм. Идеальный выбор для тех, кто ценит чистоту, тишину и удобство.
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