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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
120 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691979
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Описание товара Наклонная вытяжка Korting KHC 68073 GW
Современная кухонная вытяжка Korting сочетает в себе элегантный белый цвет и стильную наклонную конструкцию. Металл и стекло придают ей особый шарм и легко вписываются в интерьер любой кухни. Благодаря высокой производительности — целых 850 куб.м воздуха в час — она быстро избавится от дыма и неприятных запахов даже при интенсивной готовке. Сенсорное управление и три скорости позволяют точно настроить вентилятор под текущие нужды. Вытяжка оснащена экономичной подсветкой для комфортного освещения рабочей зоны. Прочная и надежная, рассчитана на разнообразные сценарии: подходит и для отвода, и для циркуляции воздуха. Широкий диаметр воздуховода — 120 мм — облегчает монтаж. Жировой фильтр позаботится о чистоте, а мощность 190 Вт делает устройство эффективным и при этом энергоэкономичным. Несмотря на внушительные возможности, вес вытяжки составляет всего 12 кг — она не доставит хлопот при установке.
Современная кухонная вытяжка Korting сочетает в себе элегантный белый цвет и стильную наклонную конструкцию. Металл и стекло придают ей особый шарм и легко вписываются в интерьер любой кухни. Благодаря высокой производительности — целых 850 куб.м воздуха в час — она быстро избавится от дыма и неприятных запахов даже при интенсивной готовке. Сенсорное управление и три скорости позволяют точно настроить вентилятор под текущие нужды. Вытяжка оснащена экономичной подсветкой для комфортного освещения рабочей зоны. Прочная и надежная, рассчитана на разнообразные сценарии: подходит и для отвода, и для циркуляции воздуха. Широкий диаметр воздуховода — 120 мм — облегчает монтаж. Жировой фильтр позаботится о чистоте, а мощность 190 Вт делает устройство эффективным и при этом энергоэкономичным. Несмотря на внушительные возможности, вес вытяжки составляет всего 12 кг — она не доставит хлопот при установке.
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