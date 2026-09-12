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Наклонная вытяжка Korting KHC 68073 GW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наклонная вытяжка Korting KHC 68073 GW

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Наклонная вытяжка Korting KHC 68073 GW - фото 1
Наклонная вытяжка Korting KHC 68073 GW - фото 2
Наклонная вытяжка Korting KHC 68073 GW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
120 мм
  • Наклонная вытяжка Korting KHC 68073 GW - фото 1
  • Наклонная вытяжка Korting KHC 68073 GW - фото 2
  • Наклонная вытяжка Korting KHC 68073 GW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691979
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х47х43
Вес, кг.
14

Описание товара Наклонная вытяжка Korting KHC 68073 GW

Современная кухонная вытяжка Korting сочетает в себе элегантный белый цвет и стильную наклонную конструкцию. Металл и стекло придают ей особый шарм и легко вписываются в интерьер любой кухни. Благодаря высокой производительности — целых 850 куб.м воздуха в час — она быстро избавится от дыма и неприятных запахов даже при интенсивной готовке. Сенсорное управление и три скорости позволяют точно настроить вентилятор под текущие нужды. Вытяжка оснащена экономичной подсветкой для комфортного освещения рабочей зоны. Прочная и надежная, рассчитана на разнообразные сценарии: подходит и для отвода, и для циркуляции воздуха. Широкий диаметр воздуховода — 120 мм — облегчает монтаж. Жировой фильтр позаботится о чистоте, а мощность 190 Вт делает устройство эффективным и при этом энергоэкономичным. Несмотря на внушительные возможности, вес вытяжки составляет всего 12 кг — она не доставит хлопот при установке.

Отзывы о товаре Наклонная вытяжка Korting KHC 68073 GW




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
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Страна производитель
Китай
Описание
Современная кухонная вытяжка Korting сочетает в себе элегантный белый цвет и стильную наклонную конструкцию. Металл и стекло придают ей особый шарм и легко вписываются в интерьер любой кухни. Благодаря высокой производительности — целых 850 куб.м воздуха в час — она быстро избавится от дыма и неприятных запахов даже при интенсивной готовке. Сенсорное управление и три скорости позволяют точно настроить вентилятор под текущие нужды. Вытяжка оснащена экономичной подсветкой для комфортного освещения рабочей зоны. Прочная и надежная, рассчитана на разнообразные сценарии: подходит и для отвода, и для циркуляции воздуха. Широкий диаметр воздуховода — 120 мм — облегчает монтаж. Жировой фильтр позаботится о чистоте, а мощность 190 Вт делает устройство эффективным и при этом энергоэкономичным. Несмотря на внушительные возможности, вес вытяжки составляет всего 12 кг — она не доставит хлопот при установке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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