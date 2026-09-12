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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691945
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Описание товара Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 9815 GN
Вытяжка Korting KHP 9815 GN — это надежное и эффективное устройство для очистки помещения от нежелательных запахов. Модель может работать как на отвод потоков, так и на их фильтрацию при помощи угольного фильтра. При функционировании по второму типу необходимо своевременно заменять фильтр для продолжения качественной работы. Изделие представлено в нестандартном размере — шириной 90 сантиметров — что позволяет установить вытяжку над варочными панелями или плитами на пять конфорок. Благодаря выдвигаемой панели увеличивается площадь всасывания. Пользователь может установить одну из трех предложенных скоростей, а также использовать интенсивный режим при сильных загрязнениях. В основании устройства находятся четыре жироулавливающих фильтра, которые производят первичную очистку воздуха, а также защищают двигатель от скопления жира, пыли и других крупных загрязнений.
Вытяжка Кортинг KHP 9815 GN также оснащена освещением. Светодиодные лампы отличаются низким потреблением электроэнергии — мощность каждой составляет 3 Вт. Они характеризуются длительной работой, а также отсутствием нагревательного эффекта. Механическое управление будет удобно и доступно для людей любого возраста.
Вытяжка Korting KHP 9815 GN — это надежное и эффективное устройство для очистки помещения от нежелательных запахов. Модель может работать как на отвод потоков, так и на их фильтрацию при помощи угольного фильтра. При функционировании по второму типу необходимо своевременно заменять фильтр для продолжения качественной работы. Изделие представлено в нестандартном размере — шириной 90 сантиметров — что позволяет установить вытяжку над варочными панелями или плитами на пять конфорок. Благодаря выдвигаемой панели увеличивается площадь всасывания. Пользователь может установить одну из трех предложенных скоростей, а также использовать интенсивный режим при сильных загрязнениях. В основании устройства находятся четыре жироулавливающих фильтра, которые производят первичную очистку воздуха, а также защищают двигатель от скопления жира, пыли и других крупных загрязнений.
Вытяжка Кортинг KHP 9815 GN также оснащена освещением. Светодиодные лампы отличаются низким потреблением электроэнергии — мощность каждой составляет 3 Вт. Они характеризуются длительной работой, а также отсутствием нагревательного эффекта. Механическое управление будет удобно и доступно для людей любого возраста.
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