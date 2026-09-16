Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка
Cross - переиздание 2018 года на двойном виниле дебютного альбома французского электро-хаус-дуэта Justice, первоначально вышедшего в 2007 году. В 2009 году альбом получил серебряный статус в Великобритании, разойдясь тиражом в 60 000 копий. Многие песни с альбома использовались в различных фильмах, сериалах, рекламе и компьютерных играх. Justice - французский хаус дуэт, состоящий из Ксавье де Росне, родившегося в 1982 году и Гаспара Оже, родившегося в 1979 году. Проект организован в 2003 году.Свою популярность и значимое место в музыкальной индустрии они получили благодаря своему необычному отношению к музыке. С самого начала парни хотели писать поп-музыку. Они начали выступать в качестве диджейского дуэта на разных вечеринках Ed Banger Records, и после начали делать ремиксы на различных исполнителей, таких как: Франц Фердинанд, Фэтбой Слим, Ленни Кравиц, Бритни Спирс и других.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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