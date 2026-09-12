Кипелов - Звезды И Кресты (Ремастеринг 2022) (4640001405426) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Кипелов
Альбом (сингл)
Звезды И Кресты
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698873
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405426]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Кипелов
Альбом (сингл)
Звезды И Кресты
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Интро, Звезды и кресты, Рожденный летать, Дама Пик, Ледяной дождь Белый ад, Выше, Жажда невозможного, Темная Башня, Косово Поле
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Кипелов - Звезды И Кресты (Ремастеринг 2022) (4640001405426) виниловая пластинка
Звёзды И Кресты - юбилейное, ремастированное переиздание студийного альбома группы Кипелов, изначально выпущенного в 2017 году. Релиз представлен на двойном черном виниле в серии Кипелов XX и записан на скорости в 45 оборотов. Кипелов - российская рок-группа под руководством Валерия Кипелова, основанная в 2002 году. По словам Валерия, группа играет в стиле хард-н-хеви. Лауреат премии MTV Russia Music Awards 2004 года как лучший рок-проект.
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Теги товара: Русский рок
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405426]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Кипелов
Альбом (сингл)
Звезды И Кресты
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Интро, Звезды и кресты, Рожденный летать, Дама Пик, Ледяной дождь Белый ад, Выше, Жажда невозможного, Темная Башня, Косово Поле
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Звёзды И Кресты - юбилейное, ремастированное переиздание студийного альбома группы Кипелов, изначально выпущенного в 2017 году. Релиз представлен на двойном черном виниле в серии Кипелов XX и записан на скорости в 45 оборотов. Кипелов - российская рок-группа под руководством Валерия Кипелова, основанная в 2002 году. По словам Валерия, группа играет в стиле хард-н-хеви. Лауреат премии MTV Russia Music Awards 2004 года как лучший рок-проект.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Кипелов - Звезды И Кресты (Ремастеринг 2022) (4640001405426) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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