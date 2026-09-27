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Cher - Forever (0093624844235) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cher - Forever (0093624844235) виниловая пластинка

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Cher - Forever (Crystal Clear) (93624844235) виниловая пластинка - фото 1
Cher - Forever (Crystal Clear) (93624844235) виниловая пластинка - фото 2
Cher - Forever (Crystal Clear) (93624844235) виниловая пластинка - фото 3
Cher - Forever (Crystal Clear) (93624844235) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Cher - Forever (Crystal Clear) (93624844235) виниловая пластинка - фото 1
  • Cher - Forever (Crystal Clear) (93624844235) виниловая пластинка - фото 2
  • Cher - Forever (Crystal Clear) (93624844235) виниловая пластинка - фото 3
  • Cher - Forever (Crystal Clear) (93624844235) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698655
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cher - Forever (0093624844235) виниловая пластинка
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cher - Forever (0093624844235) виниловая пластинка

Совершенно новый, обширный сборник выдающегося пути Cher, охватывающий всю ее карьеру. Лимитированное издание на двойном прозрачном виниле.. Первый такой сборник за несколько лет, он содержит тщательно подобранный и ремастерированный трек-лист из 21 песни, которые наверняка порадуют давних поклонников Шер и новых поклонников, включая «Believe», «If I Could Turn Back Time», «The Shoop Shoop Song», «Strong Enough» и многие другие. Некоторые вещи временны, но Cher - это НАВСЕГДА!

Отзывы о товаре Cher - Forever (0093624844235) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Совершенно новый, обширный сборник выдающегося пути Cher, охватывающий всю ее карьеру. Лимитированное издание на двойном прозрачном виниле.. Первый такой сборник за несколько лет, он содержит тщательно подобранный и ремастерированный трек-лист из 21 песни, которые наверняка порадуют давних поклонников Шер и новых поклонников, включая «Believe», «If I Could Turn Back Time», «The Shoop Shoop Song», «Strong Enough» и многие другие. Некоторые вещи временны, но Cher - это НАВСЕГДА!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cher - Forever (0093624844235) виниловая пластинка - стоимость товара 5720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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