Al Di Meola - Twentyfour (4029759196211) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Al Di Meola - Twentyfour (4029759196211) виниловая пластинка
«Twentyfour » Эла Ди Меолы является свидетельством творчества. Задуманный в неспокойные времена пандемии Covid, то, что началось как простой акустический проект, превратилось в нечто гораздо более грандиозное. Первоначальное намерение Эла создать акустический альбом, отражающий вызовы времени, расширилось в геометрической прогрессии, поскольку он обнаружил, что не может устоять перед очарованием безграничных музыкальных исследований. За четыре года Twentyfour превратился в шедевр, полный замысловатых мелодий, разнообразной инструментовки и захватывающих моментов. Это путешествие по музыкальной эволюции Эла, демонстрирующее его виртуозность и видение в те особые времена. Каждый трек — это момент в течение этих четырех лет и современный свидетель событий. Главный сингл Fandango - это электризующее музыкальное произведение, которое закрепляет статус Эла Ди Меолы как пионера в мире современного джаза и фьюжн. Его техническое мастерство и эмоциональное выражение ярко сияют в этой волнующей композиции, оставляя неизгладимое впечатление у всех, кто испытывает ее звуковую палитру. Черпая вдохновение из традиционной музыки фламенко, Fandango сочетает традиционные элементы с современной джазовой чувствительностью, в результате чего получается действительно уникальный и захватывающий опыт прослушивания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитNik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитИоганн Себастьян Бах - Скрипичные концерты (4657792369004) вини...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВивальди Антонио - Времена года (4657792369011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитПосле 11 - Детям до 16 (4657819840806) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМанго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВольфганг Амадей Моцарт - Реквием (4657792368991) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в Сплит140 Ударов В Минуту - Лучшее (Cristal Purple) (4657792369028) ви...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Al Di Meola - Twentyfour (4029759196211) виниловая пластинка