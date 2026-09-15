Coldplay - Moon Music (Blue) (5021732278906) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Coldplay - Moon Music (Blue) (5021732278906) виниловая пластинка
Moon Music - это 10-й альбом крупнейшей стадионной рок-группы нового тысячелетия. Группа намекнула, что Moon Music станет продолжением их серии Music Of The Spheres и тура, последний из которых продлится до 2025 года, объединив таким образом два цикла альбомов. Физические форматы нового альбома Coldplay являются новаторскими в своем подходе к экологичности. Это будет первый альбом, выпущенный в виде экозаписи весом 140 г, каждая копия которого изготовлена из переработанных ПЭТ-пластиковых бутылок, что обеспечивает сокращение выбросов CO2 в процессе производства на 85% по сравнению с традиционным винилом. Эти издания на компакт-дисках станут первыми в мире, выпущенными на EcoCD, они на 90% состоят из переработанного поликарбоната, получаемого из отходов после потребления, что обеспечивает сокращение выбросов CO2 на 78%/кг.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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