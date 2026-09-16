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Autechre - Quaristice (5056818803093) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Autechre - Quaristice (5056818803093) виниловая пластинка

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Autechre - Quaristice (5056818803093) виниловая пластинка - фото 1
Autechre - Quaristice (5056818803093) виниловая пластинка - фото 2
Autechre - Quaristice (5056818803093) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Autechre
Альбом (сингл)
Quaristice
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Autechre - Quaristice (5056818803093) виниловая пластинка - фото 1
  • Autechre - Quaristice (5056818803093) виниловая пластинка - фото 2
  • Autechre - Quaristice (5056818803093) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721849
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Autechre - Quaristice (5056818803093) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818803093]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Autechre
Альбом (сингл)
Quaristice
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Altibzz, The Plc, IO, PlyPhon, Perlence, SonDEremawe, Simmm, Paralel Suns, Steels, Tankekern, Rale, Fol3, FwzE, 90101-5I-I, Bnc Castl, Theswere, WNSN, Chenc9, Notwo, Outh9X
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Autechre - Quaristice (5056818803093) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Altibzz, The Plc, IO, PlyPhon, Perlence, SonDEremawe, Simmm, Paralel Suns, Steels, Tankekern, Rale, Fol3, FwzE, 90101-5I-I, Bnc Castl, Theswere, WNSN, Chenc9, Notwo, Outh9X

Отзывы о товаре Autechre - Quaristice (5056818803093) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818803093]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Autechre
Альбом (сингл)
Quaristice
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Altibzz, The Plc, IO, PlyPhon, Perlence, SonDEremawe, Simmm, Paralel Suns, Steels, Tankekern, Rale, Fol3, FwzE, 90101-5I-I, Bnc Castl, Theswere, WNSN, Chenc9, Notwo, Outh9X
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Altibzz, The Plc, IO, PlyPhon, Perlence, SonDEremawe, Simmm, Paralel Suns, Steels, Tankekern, Rale, Fol3, FwzE, 90101-5I-I, Bnc Castl, Theswere, WNSN, Chenc9, Notwo, Outh9X
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Autechre - Quaristice (5056818803093) виниловая пластинка – стоимость товара 5570 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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