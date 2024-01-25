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Black Keys - Delta Kream (0075597916881) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Black Keys - Delta Kream (0075597916881) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Black Keys - Delta Kream (0075597916881) виниловая пластинка - фото 1
Black Keys - Delta Kream (0075597916881) виниловая пластинка - фото 2
Black Keys - Delta Kream (0075597916881) виниловая пластинка - фото 3
Black Keys - Delta Kream (0075597916881) виниловая пластинка - фото 4
Black Keys - Delta Kream (0075597916881) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Black Keys
Альбом (сингл)
Delta Kream
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Black Keys - Delta Kream (0075597916881) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Keys - Delta Kream (0075597916881) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Keys - Delta Kream (0075597916881) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Keys - Delta Kream (0075597916881) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Keys - Delta Kream (0075597916881) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500441
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Black Keys - Delta Kream (0075597916881) виниловая пластинка
5 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
The Black Keys
Альбом (сингл)
Delta Kream
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Keys - Delta Kream (0075597916881) виниловая пластинка

Black Keys - Delta Kream (0075597916881) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Black Keys - Delta Kream (0075597916881) виниловая пластинка

25.01.2024
Олег

Достоинства:
Двойной альбом "Delta Kream" был выпущен 14 мая 2021 года . Это десятый студийный альбом американского рок-дуэта The Black Keys - кавер-версия блюзовых песен в стиле хилл-кантри . Первоначально альбом вышел в двух вариантах на черном и розовом винилах . Это второй вариант . Пластинка сделана в Германии . Звучание понравилось .

Недостатки:
Двойной альбом , а конверт не разворотный .

Комментарий:
«Мы сделали эту пластинку, чтобы отдать дань уважения традиции блюза в штате Миссисипи, которая повлияла на нас с самого начала " - сказал вокалист группы Дэн Ауэрбах . Для поклонников блюза будет интересно .



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
The Black Keys
Альбом (сингл)
Delta Kream
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Black Keys - Delta Kream (0075597916881) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
25.01.2024
Олег

Достоинства:
Двойной альбом "Delta Kream" был выпущен 14 мая 2021 года . Это десятый студийный альбом американского рок-дуэта The Black Keys - кавер-версия блюзовых песен в стиле хилл-кантри . Первоначально альбом вышел в двух вариантах на черном и розовом винилах . Это второй вариант . Пластинка сделана в Германии . Звучание понравилось .

Недостатки:
Двойной альбом , а конверт не разворотный .

Комментарий:
«Мы сделали эту пластинку, чтобы отдать дань уважения традиции блюза в штате Миссисипи, которая повлияла на нас с самого начала " - сказал вокалист группы Дэн Ауэрбах . Для поклонников блюза будет интересно .


Black Keys - Delta Kream (0075597916881) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5810 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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