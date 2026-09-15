Robin Trower - Twice Removed From Yesterday (0810098501439) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
В наличии
Код товара: 652460
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Robin Trower - Twice Removed From Yesterday (0810098501439) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Cant Wait Much Longer, Daydream, Hannah, Man Of The World, I Cant Stand It, Rock Me Baby, Twice Removed From Yesterday, Sinners Song, Ballerina, Take A Fast Train (Single B Side), Man Of The World (Alt Mix), Hannah (Rough Mix), Ballerina (Rough Mix), Twice Removed From Yesterday, Man Of The World, Daydream, Sinners Song
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Cant Wait Much Longer, Daydream, Hannah, Man Of The World, I Cant Stand It, Rock Me Baby, Twice Removed From Yesterday, Sinners Song, Ballerina, Take A Fast Train (Single B Side), Man Of The World (Alt Mix), Hannah (Rough Mix), Ballerina (Rough Mix), Twice Removed From Yesterday, Man Of The World, Daydream, Sinners Song
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Robin Trower - Twice Removed From Yesterday (0810098501439) виниловая пластинка - по цене 5810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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