The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
Hits Back
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 719827
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029470611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
Hits Back
Жанр
Регги
Трек-лист
London Calling, Safe European Home, Know Your Rights, (White Man) In Hammersmith Palais, Janie Jones, The Guns Of Brixton, Train In Vain, Bankrobber, Wrong 'Em Boyo, The Magnificent Seven, Police On My Back, Rock The Casbah, Career Opportunities, Police & Thieves, Somebody Got Murdered, Brand New Cadillac, Clampdown, Ghetto Defendent, Armagideon Time, Stay Free, I Fought The Law, Straight To Hell, Should I Stay Or Should I Go, Garageland, White Riot, Complete Control, Clash City Rockers, Tommy G
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300
Описание товара The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: London Calling, Safe European Home, Know Your Rights, (White Man) In Hammersmith Palais, Janie Jones, The Guns Of Brixton, Train In Vain, Bankrobber, Wrong 'Em Boyo, The Magnificent Seven, Police On My Back, Rock The Casbah, Career Opportunities, Police & Thieves, Somebody Got Murdered, Brand New Cadillac, Clampdown, Ghetto Defendent, Armagideon Time, Stay Free, I Fought The Law, Straight To Hell, Should I Stay Or Should I Go, Garageland, White Riot, Complete Control, Clash City Rockers, Tommy Gun, English Civil War, The Call Up, Hitsville Uk, Radio Clash
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029470611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
Hits Back
Жанр
Регги
Трек-лист
London Calling, Safe European Home, Know Your Rights, (White Man) In Hammersmith Palais, Janie Jones, The Guns Of Brixton, Train In Vain, Bankrobber, Wrong 'Em Boyo, The Magnificent Seven, Police On My Back, Rock The Casbah, Career Opportunities, Police & Thieves, Somebody Got Murdered, Brand New Cadillac, Clampdown, Ghetto Defendent, Armagideon Time, Stay Free, I Fought The Law, Straight To Hell, Should I Stay Or Should I Go, Garageland, White Riot, Complete Control, Clash City Rockers, Tommy G
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: London Calling, Safe European Home, Know Your Rights, (White Man) In Hammersmith Palais, Janie Jones, The Guns Of Brixton, Train In Vain, Bankrobber, Wrong 'Em Boyo, The Magnificent Seven, Police On My Back, Rock The Casbah, Career Opportunities, Police & Thieves, Somebody Got Murdered, Brand New Cadillac, Clampdown, Ghetto Defendent, Armagideon Time, Stay Free, I Fought The Law, Straight To Hell, Should I Stay Or Should I Go, Garageland, White Riot, Complete Control, Clash City Rockers, Tommy Gun, English Civil War, The Call Up, Hitsville Uk, Radio Clash
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6040 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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