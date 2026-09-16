Dream Theater - Falling Into Infinity (0603497821587) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Falling Into Infinity
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
В наличии
Код товара: 698662
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5 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497821587]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Falling Into Infinity
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Millennium, You Not Me, Peruvian Skies, Hollow Years, Burning My Soul Hells Kitchen, Lines In The Sand, Take Away My Pain, Just Let Me Breathe, Anna Lee, Trial Of Tears, Its Raining, Deep In Heaven, The Wasteland
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dream Theater - Falling Into Infinity (0603497821587) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Millennium, You Not Me, Peruvian Skies, Hollow Years, Burning My Soul Hells Kitchen, Lines In The Sand, Take Away My Pain, Just Let Me Breathe, Anna Lee, Trial Of Tears, Its Raining, Deep In Heaven, The Wasteland
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497821587]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Falling Into Infinity
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Millennium, You Not Me, Peruvian Skies, Hollow Years, Burning My Soul Hells Kitchen, Lines In The Sand, Take Away My Pain, Just Let Me Breathe, Anna Lee, Trial Of Tears, Its Raining, Deep In Heaven, The Wasteland
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Millennium, You Not Me, Peruvian Skies, Hollow Years, Burning My Soul Hells Kitchen, Lines In The Sand, Take Away My Pain, Just Let Me Breathe, Anna Lee, Trial Of Tears, Its Raining, Deep In Heaven, The Wasteland
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Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Купить Dream Theater - Falling Into Infinity (0603497821587) виниловая пластинка - по цене 5810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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