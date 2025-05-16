Описание товара Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (0711297395716) виниловая пластинка

Роджер Уотерс неожиданно анонсировал свой новый альбом The Dark Side Of The Moon Redux. Это продолжение празднования 50-летия классического альбома Pink Floyd, которое началось в марте с выпуска Limited Edition Deluxe Box Set и релиза Live At Wembley 1974. Реинтерпретация альбома века Роджером Уотерсом придерживается привычного порядка следования десяти песен, но, судя по всему, по звучанию значительно отличается от оригинала. По крайней мере, если взять за эталон первый сингл Money. За тихим инструментарием Уотерс произносит слова песен почти шепотом. 79-летний музыкант заменяет гитарное соло - в Pink Floyd, как и вокал Дэвида Гилмора, - чтением стихотворения. Интересный подход, иногда напоминающий покойного Леонарда Коэна. Роджер Уотерс записал альбом со своей живой группой, разделив продюсирование с ее гитаристом Гасом Сейффертом. Идея The Dark Side Of The Moon Redux пришла к Роджеру Уотерсу во время работы над его последним EP. Когда мы записывали песни для Lockdown Sessions, приближалась 50-я годовщина выхода альбома The Dark Side Of The Moon, - рассказывает Уотерс, мне пришло в голову, что The Dark Side Of The Moon может стать подходящим кандидатом на подобную переработку, отчасти в знак уважения к оригиналу, но также и для того, чтобы вновь обратить внимание на политический и эмоциональный посыл альбома в целом. Однако, по словам Роджера Уотерса, The Dark Side Of The Moon Redux ни в коем случае не является заменой или даже улучшением известной работы. Мне нравятся оригинальные записи и то, что на них сыграли Ник, Рик и Дэйв. Перезапись, как мне кажется, более отражает концепцию альбома. Это новая интерпретация.