Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (0711297395716) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (0711297395716) виниловая пластинка
Роджер Уотерс неожиданно анонсировал свой новый альбом The Dark Side Of The Moon Redux. Это продолжение празднования 50-летия классического альбома Pink Floyd, которое началось в марте с выпуска Limited Edition Deluxe Box Set и релиза Live At Wembley 1974. Реинтерпретация альбома века Роджером Уотерсом придерживается привычного порядка следования десяти песен, но, судя по всему, по звучанию значительно отличается от оригинала. По крайней мере, если взять за эталон первый сингл Money. За тихим инструментарием Уотерс произносит слова песен почти шепотом. 79-летний музыкант заменяет гитарное соло - в Pink Floyd, как и вокал Дэвида Гилмора, - чтением стихотворения. Интересный подход, иногда напоминающий покойного Леонарда Коэна. Роджер Уотерс записал альбом со своей живой группой, разделив продюсирование с ее гитаристом Гасом Сейффертом. Идея The Dark Side Of The Moon Redux пришла к Роджеру Уотерсу во время работы над его последним EP. Когда мы записывали песни для Lockdown Sessions, приближалась 50-я годовщина выхода альбома The Dark Side Of The Moon, - рассказывает Уотерс, мне пришло в голову, что The Dark Side Of The Moon может стать подходящим кандидатом на подобную переработку, отчасти в знак уважения к оригиналу, но также и для того, чтобы вновь обратить внимание на политический и эмоциональный посыл альбома в целом. Однако, по словам Роджера Уотерса, The Dark Side Of The Moon Redux ни в коем случае не является заменой или даже улучшением известной работы. Мне нравятся оригинальные записи и то, что на них сыграли Ник, Рик и Дэйв. Перезапись, как мне кажется, более отражает концепцию альбома. Это новая интерпретация.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитNik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитНепара - Всё сначала (4657819848499) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитДжанго - Была Не Была (4657819848703) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитДжанго - Выше. Еще (4657819848697) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 230 руб.1058 руб. в СплитIggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 260 руб.1065 руб. в СплитCarla Bruni - Quelqu'Un M'a Dit (0602445175475) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитCalvin Harris - Motion (0198029462715) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Достоинства:
Комментарий:
Качественный товар. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
качество диска на высоте, а музыка на любителя подобного жанра.
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество, удивила только маленькая цена
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл вовремя, хорошо упакован. Качество отличное. Красивый буклет полиграфия супер. Качество записи можно поставить 5 из 5. Roger Waters всегда был оригинальным и он классный. Дай Бог ему пожить ещё подольше. Кто любит Pink Floyd однозначно в коллекцию. Всем добра.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск. Откровений в сравнении с оригинальной версией нет. Для коллекции.
Достоинства:
Комментарий:
Диск понравился. Хорошее звучание. Надежная упаковка, быстрая доставка. Всем большое спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное издание! Лицензия, а это сейчас редкость! Хорошая полиграфия. Альбом понравился, звук как всегда у Roger Waters записан великолепно. Диск пришел качественно упакованным. "Союз Мьюзик" молодцы!
Достоинства:
Комментарий:
Качество печати - 5. Впечатление от альбома - на любителя, сразу сложно определиться после того, как имеешь на слуху оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
упаковка отличная, огромное спасибо продавцу и перевозчику
Достоинства:
Комментарий:
Отличный альбом! Отличная упаковка, все пришло целое.
Достоинства:
Комментарий:
Звук меня впечатлил, рекомендую однозначно
Достоинства:
Комментарий:
Уотерс как он есть. Впечатление от альбома достаточно тяжелое: очень осмысленная взвешенная работа.
Достоинства:
Комментарий:
норм товар, играет неожиданно хорошо, качественная полиграфия и НЕ конский ценник
Достоинства:
Комментарий:
Даже странно было прочесть, что компакт западной рок-звезды издала российская фирма. Тем не менее, это так, и к качеству издания от «Союза» никаких нареканий. А альбом — пару раз послушать и навсегда поставить на полку.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок, сказали диск отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Если учесть, что фирменный аналог раза в четыре дороже...
Достоинства:
Комментарий:
Были бы деньги, купил бы на виниле.
Достоинства:
Комментарий:
Приятное качество, для коллекции самое то
Достоинства:
Комментарий:
Супер. До этого слушал МР3, в основном в машине. Теперь дома наслаждаюсь. Звук, голос, настроение.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный звук ,отличная полиграфия,никакого клея не замечал,как было в отзывах ранее.5
Достоинства:
Комментарий:
Диск сделан качественно, звучит хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Достойное переосмысление великого альбома. Монологи, музыка Уотерса "в одном флаконе" - отличное решение. Слушаю с удовольствием заодно английский подтягиваю)). Упаковка добротная, вот только доставка слишком долгая, как из Китая...
Достоинства:
Комментарий:
Отличное и качественное издание! Рекомендую! Спасибо за быструю доставку и надёжную упаковку.
Достоинства:
Комментарий:
Пожилой человек-что с него взять. Записано очень хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Не плохо. Плохо, что клей не качественный. Положил диск в конверт другой стороной и сразу-же, клей остался на рабочей поверхности диска. Клей в наших изданиях, почти всегда отклеивается. В импортных тоже, но реже.
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравился альбом. И содержание и качество записи.
Достоинства:
Комментарий:
Сам релиз довольно спорный и многим не понятен,но это Роджер Уотерс и может быть он больше ничего не запишет! В общем в коллекции должен быть.
Достоинства:
Комментарий:
Ну., Уотерс, сложный человек, но если убрать стихотворную часть, то алььбом офигенный, некоторые вещи звучат не хуже оригинала. Но.... Это только мое мнение, не стоит считать его истиной в последней инстанции.
Достоинства:
Комментарий:
Новое и переосмысленное прочтение, очень хорошее звучание.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, диск достал легко, ничего не склеилось. Кардислив немного больше по размеру, что дает возможность поместить сам диск в защитный пакетик. Альбом просто офигительный!
Достоинства:
Комментарий:
Старина Роджер - молодец, творит в таком возрасте. Его недавнее выступление в ООН - монолог Гуливера перед политиками-лилипутами.
Отзывы о товаре Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (0711297395716) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Качественный товар. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
качество диска на высоте, а музыка на любителя подобного жанра.
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество, удивила только маленькая цена
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл вовремя, хорошо упакован. Качество отличное. Красивый буклет полиграфия супер. Качество записи можно поставить 5 из 5. Roger Waters всегда был оригинальным и он классный. Дай Бог ему пожить ещё подольше. Кто любит Pink Floyd однозначно в коллекцию. Всем добра.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск. Откровений в сравнении с оригинальной версией нет. Для коллекции.
Достоинства:
Комментарий:
Диск понравился. Хорошее звучание. Надежная упаковка, быстрая доставка. Всем большое спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное издание! Лицензия, а это сейчас редкость! Хорошая полиграфия. Альбом понравился, звук как всегда у Roger Waters записан великолепно. Диск пришел качественно упакованным. "Союз Мьюзик" молодцы!
Достоинства:
Комментарий:
Качество печати - 5. Впечатление от альбома - на любителя, сразу сложно определиться после того, как имеешь на слуху оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
упаковка отличная, огромное спасибо продавцу и перевозчику
Достоинства:
Комментарий:
Отличный альбом! Отличная упаковка, все пришло целое.
Достоинства:
Комментарий:
Звук меня впечатлил, рекомендую однозначно
Достоинства:
Комментарий:
Уотерс как он есть. Впечатление от альбома достаточно тяжелое: очень осмысленная взвешенная работа.
Достоинства:
Комментарий:
норм товар, играет неожиданно хорошо, качественная полиграфия и НЕ конский ценник
Достоинства:
Комментарий:
Даже странно было прочесть, что компакт западной рок-звезды издала российская фирма. Тем не менее, это так, и к качеству издания от «Союза» никаких нареканий. А альбом — пару раз послушать и навсегда поставить на полку.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок, сказали диск отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Если учесть, что фирменный аналог раза в четыре дороже...
Достоинства:
Комментарий:
Были бы деньги, купил бы на виниле.
Достоинства:
Комментарий:
Приятное качество, для коллекции самое то
Достоинства:
Комментарий:
Супер. До этого слушал МР3, в основном в машине. Теперь дома наслаждаюсь. Звук, голос, настроение.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный звук ,отличная полиграфия,никакого клея не замечал,как было в отзывах ранее.5
Достоинства:
Комментарий:
Диск сделан качественно, звучит хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Достойное переосмысление великого альбома. Монологи, музыка Уотерса "в одном флаконе" - отличное решение. Слушаю с удовольствием заодно английский подтягиваю)). Упаковка добротная, вот только доставка слишком долгая, как из Китая...
Достоинства:
Комментарий:
Отличное и качественное издание! Рекомендую! Спасибо за быструю доставку и надёжную упаковку.
Достоинства:
Комментарий:
Пожилой человек-что с него взять. Записано очень хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Не плохо. Плохо, что клей не качественный. Положил диск в конверт другой стороной и сразу-же, клей остался на рабочей поверхности диска. Клей в наших изданиях, почти всегда отклеивается. В импортных тоже, но реже.
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравился альбом. И содержание и качество записи.
Достоинства:
Комментарий:
Сам релиз довольно спорный и многим не понятен,но это Роджер Уотерс и может быть он больше ничего не запишет! В общем в коллекции должен быть.
Достоинства:
Комментарий:
Ну., Уотерс, сложный человек, но если убрать стихотворную часть, то алььбом офигенный, некоторые вещи звучат не хуже оригинала. Но.... Это только мое мнение, не стоит считать его истиной в последней инстанции.
Достоинства:
Комментарий:
Новое и переосмысленное прочтение, очень хорошее звучание.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, диск достал легко, ничего не склеилось. Кардислив немного больше по размеру, что дает возможность поместить сам диск в защитный пакетик. Альбом просто офигительный!
Достоинства:
Комментарий:
Старина Роджер - молодец, творит в таком возрасте. Его недавнее выступление в ООН - монолог Гуливера перед политиками-лилипутами.