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Gilles Peterson - Gilles Peterson Presents International Anthem (0634457199231) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gilles Peterson - Gilles Peterson Presents International Anthem (0634457199231) виниловая пластинка

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Gilles Peterson - Gilles Peterson Presents International Anthem (0634457199231) виниловая пластинка - фото 1
Gilles Peterson - Gilles Peterson Presents International Anthem (0634457199231) виниловая пластинка - фото 2
Gilles Peterson - Gilles Peterson Presents International Anthem (0634457199231) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gilles Peterson
Альбом (сингл)
Gilles Peterson Presents International Anthem
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gilles Peterson - Gilles Peterson Presents International Anthem (0634457199231) виниловая пластинка - фото 1
  • Gilles Peterson - Gilles Peterson Presents International Anthem (0634457199231) виниловая пластинка - фото 2
  • Gilles Peterson - Gilles Peterson Presents International Anthem (0634457199231) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720274
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gilles Peterson - Gilles Peterson Presents International Anthem (0634457199231) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0634457199231]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gilles Peterson
Альбом (сингл)
Gilles Peterson Presents International Anthem
Жанр
Jazz
Трек-лист
Gilles Peterson–Chicago, January 13th, 2020, Makaya McCraven–The Jaunt, Junius Paul–As?, Dezron Douglas, Brandee Younger–The Creator Has A Master Plan, Resavoir–Taking Flight, Irreversible Entanglements–Open The Gates, Angel Bat Dawid–We Are Starzz, Rob Mazurek, Exploding Star Orchestra–Abstract Dark Energy (Parable 9), Gilles Peterson–The Most Amazing Time, Damon Locks, Damon Locks Black Monument Ensemble–Rebuild A Nation, Dos Santos–A Shot In The Dark, Daniel Villarreal (2)–In/On, Anna Butters
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gilles Peterson - Gilles Peterson Presents International Anthem (0634457199231) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gilles Peterson–Chicago, January 13th, 2020, Makaya McCraven–The Jaunt, Junius Paul–As?, Dezron Douglas, Brandee Younger–The Creator Has A Master Plan, Resavoir–Taking Flight, Irreversible Entanglements–Open The Gates, Angel Bat Dawid–We Are Starzz, Rob Mazurek, Exploding Star Orchestra–Abstract Dark Energy (Parable 9), Gilles Peterson–The Most Amazing Time, Damon Locks, Damon Locks Black Monument Ensemble–Rebuild A Nation, Dos Santos–A Shot In The Dark, Daniel Villarreal (2)–In/On, Anna Butterss–Pokemans, SML (4)–Industry, Jeremiah Chiu, Marta Sofia Honer–S?acko, Jeff Parker–Cliche, Jamire Williams–And Then the Anointing Fell, Carlos Ni?o–Please, Wake Up., Thandi Ntuli With Carlos Ni?o–Voice And Tongo Experiment, Tom Skinner–Quiet As It's Kept, Ruth Goller–Next Time I Keep My Hands Down, Alabaster DePlume–A Gente Acaba (Vento Em Rosa), Gilles Peterson–Old Fashioned Chicago Music, Jaimie Branch–Theme 001 (Live), Tomin–Angela's Angel, Asher Gamedze–Melancholia, Ibelisse Guardia Ferragutti & Frank Rosaly–Mestizx (Brownswood Basement Live), Ben Lamar Gay–Oh Great Be The Lake, Charles Stepney–Step On Step

Отзывы о товаре Gilles Peterson - Gilles Peterson Presents International Anthem (0634457199231) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0634457199231]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gilles Peterson
Альбом (сингл)
Gilles Peterson Presents International Anthem
Жанр
Jazz
Трек-лист
Gilles Peterson–Chicago, January 13th, 2020, Makaya McCraven–The Jaunt, Junius Paul–As?, Dezron Douglas, Brandee Younger–The Creator Has A Master Plan, Resavoir–Taking Flight, Irreversible Entanglements–Open The Gates, Angel Bat Dawid–We Are Starzz, Rob Mazurek, Exploding Star Orchestra–Abstract Dark Energy (Parable 9), Gilles Peterson–The Most Amazing Time, Damon Locks, Damon Locks Black Monument Ensemble–Rebuild A Nation, Dos Santos–A Shot In The Dark, Daniel Villarreal (2)–In/On, Anna Butters
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gilles Peterson–Chicago, January 13th, 2020, Makaya McCraven–The Jaunt, Junius Paul–As?, Dezron Douglas, Brandee Younger–The Creator Has A Master Plan, Resavoir–Taking Flight, Irreversible Entanglements–Open The Gates, Angel Bat Dawid–We Are Starzz, Rob Mazurek, Exploding Star Orchestra–Abstract Dark Energy (Parable 9), Gilles Peterson–The Most Amazing Time, Damon Locks, Damon Locks Black Monument Ensemble–Rebuild A Nation, Dos Santos–A Shot In The Dark, Daniel Villarreal (2)–In/On, Anna Butterss–Pokemans, SML (4)–Industry, Jeremiah Chiu, Marta Sofia Honer–S?acko, Jeff Parker–Cliche, Jamire Williams–And Then the Anointing Fell, Carlos Ni?o–Please, Wake Up., Thandi Ntuli With Carlos Ni?o–Voice And Tongo Experiment, Tom Skinner–Quiet As It's Kept, Ruth Goller–Next Time I Keep My Hands Down, Alabaster DePlume–A Gente Acaba (Vento Em Rosa), Gilles Peterson–Old Fashioned Chicago Music, Jaimie Branch–Theme 001 (Live), Tomin–Angela's Angel, Asher Gamedze–Melancholia, Ibelisse Guardia Ferragutti & Frank Rosaly–Mestizx (Brownswood Basement Live), Ben Lamar Gay–Oh Great Be The Lake, Charles Stepney–Step On Step
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gilles Peterson - Gilles Peterson Presents International Anthem (0634457199231) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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