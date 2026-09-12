Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray
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Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray
Защитите дом от негативного воздействия пересушенного воздуха с ультразвуковым увлажнителем воздуха BALLU UHB-450 T Gray, совмещающем в себе функциональность, лёгкость эксплуатации и стильный дизайн. Качественный увлажненный воздух поможет расслабиться, нормализовать сон и позаботится о здоровом виде кожи. Установите индивидуальную интенсивность испарения для каждого помещения с помощью механического регулятора одним плавным движением. Верхний залив воды позволяет добавлять нужное количество жидкости прямо во время работы, достаточно просто открыть крышку. Несколько капель аромамасла, добавленные непосредственно в бак с водой, преобразуют устройство в аромадиффузор. Фильтр-картридж, смягчающий воду, избавит её от излишков солей, благодаря чему на мебели и окружающих предметах не останется белого налёта после использования устройства. Лаконичный дизайн, выполненный в белом цвете с акцентными серыми деталями по достоинству оценят ценители минимализма. Незаметный, но важный элемент – маленькие прорезиненные ножки – обеспечат дополнительную устойчивость на любой поверхности.
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