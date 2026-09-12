Top.Mail.Ru
Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 1
Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 2
Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 3
Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 4
Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 5
Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 6
Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 7
Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 8
Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 9
Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 10
Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 11
Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 12
Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 13
Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 14
Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 15
Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 16
Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 1
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 2
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 3
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 4
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 5
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 6
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 7
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 8
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 9
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 10
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 11
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 12
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 13
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 14
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 15
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 16
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
3 390 руб.  4 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696587
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Размеры в упаковке, см
32х25х25
Вес, кг.
1.6

Описание товара Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray

Защитите дом от негативного воздействия пересушенного воздуха с ультразвуковым увлажнителем воздуха BALLU UHB-450 T Gray, совмещающем в себе функциональность, лёгкость эксплуатации и стильный дизайн. Качественный увлажненный воздух поможет расслабиться, нормализовать сон и позаботится о здоровом виде кожи. Установите индивидуальную интенсивность испарения для каждого помещения с помощью механического регулятора одним плавным движением. Верхний залив воды позволяет добавлять нужное количество жидкости прямо во время работы, достаточно просто открыть крышку. Несколько капель аромамасла, добавленные непосредственно в бак с водой, преобразуют устройство в аромадиффузор. Фильтр-картридж, смягчающий воду, избавит её от излишков солей, благодаря чему на мебели и окружающих предметах не останется белого налёта после использования устройства. Лаконичный дизайн, выполненный в белом цвете с акцентными серыми деталями по достоинству оценят ценители минимализма. Незаметный, но важный элемент – маленькие прорезиненные ножки – обеспечат дополнительную устойчивость на любой поверхности.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Описание
Защитите дом от негативного воздействия пересушенного воздуха с ультразвуковым увлажнителем воздуха BALLU UHB-450 T Gray, совмещающем в себе функциональность, лёгкость эксплуатации и стильный дизайн. Качественный увлажненный воздух поможет расслабиться, нормализовать сон и позаботится о здоровом виде кожи. Установите индивидуальную интенсивность испарения для каждого помещения с помощью механического регулятора одним плавным движением. Верхний залив воды позволяет добавлять нужное количество жидкости прямо во время работы, достаточно просто открыть крышку. Несколько капель аромамасла, добавленные непосредственно в бак с водой, преобразуют устройство в аромадиффузор. Фильтр-картридж, смягчающий воду, избавит её от излишков солей, благодаря чему на мебели и окружающих предметах не останется белого налёта после использования устройства. Лаконичный дизайн, выполненный в белом цвете с акцентными серыми деталями по достоинству оценят ценители минимализма. Незаметный, но важный элемент – маленькие прорезиненные ножки – обеспечат дополнительную устойчивость на любой поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Увлажнитель воздуха ультразвуковой BALLU UHB-450 T Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...