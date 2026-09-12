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Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый

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Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 1
Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 2
Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 3
Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 4
Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 5
Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 6
Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 7
Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 8
Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 9
Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 10
Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 11
Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 12
Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый
Источник питания
сеть
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 8
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 9
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 10
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 11
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 12
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700505
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Характеристики

Бренд
PRimera
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый
Индикация
включения, влажности
Емкость резервуара для воды
4
Расход воды, мл/ч
280 мл/ч
Гигростат
да
Регулировка направления увлажнения
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х17х17
Вес, кг.
1.67

Описание товара Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый

Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A выполнен в лаконичном дизайне и оснащен интуитивным сенсорным управлением. Резервуар для воды обладает вместимостью 4 литра и гарантирует продолжительную работу в режиме увлажнения. Данная модель функционирует на основе ультразвуковой технологии, которая способствует равномерному распылению мелких частиц влаги в воздухе. Благодаря функции ионизации улучшается качество сна, ускоряется метаболизм и обеспечивается хорошее самочувствие. Из особенностей Primera HUP-W3040-A отмечаются изменение направления потока, регулировка испарения и технология защиты от включения при малом количестве воды.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A 30Вт (ультразвуковой) белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PRimera
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый
Индикация
включения, влажности
Емкость резервуара для воды
4
Расход воды, мл/ч
280 мл/ч
Гигростат
да
Регулировка направления увлажнения
да
Источник питания
сеть
Развернуть
Потребляемая мощность
28
Страна производитель
Китай
Описание
Увлажнитель воздуха Primera HUP-W3040-A выполнен в лаконичном дизайне и оснащен интуитивным сенсорным управлением. Резервуар для воды обладает вместимостью 4 литра и гарантирует продолжительную работу в режиме увлажнения. Данная модель функционирует на основе ультразвуковой технологии, которая способствует равномерному распылению мелких частиц влаги в воздухе. Благодаря функции ионизации улучшается качество сна, ускоряется метаболизм и обеспечивается хорошее самочувствие. Из особенностей Primera HUP-W3040-A отмечаются изменение направления потока, регулировка испарения и технология защиты от включения при малом количестве воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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