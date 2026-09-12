Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6
Sinotex Ninja GTX 1660 Super NK166SF66F - игровая видеокарта среднего уровня для сборок под комфортный Full HD-гейминг и повседневные задачи без переплаты за топовые серии. Стандартный двухслотовый дизайн и 6 ГБ GDDR6 делают её понятным выбором для домашних и игровых ПК, где важен честный баланс цены и производительности.
Для кого и под какие задачи
Эта модель ориентирована на пользователей, которые играют в популярные онлайн-проекты и ААА-игры в разрешении 1920?1080 на высоких настройках и не планируют переходить на 4K в ближайшее время. GTX 1660 Super также подходит для стриминга начального уровня, любительского видеомонтажа и работы с фото, где ускорение CUDA помогает ускорить кодирование и эффекты.
Архитектура и производительность
Карта построена на архитектуре NVIDIA Turing с 1408 потоковыми процессорами и демонстрирует уверенную производительность в современных играх без поддержки трассировки лучей. Объём видеопамяти 6 ГБ GDDR6 с 192-битной шиной и эффективной частотой около 14 Гбит/с даёт хороший запас под тяжёлые текстуры в Full HD и позволяет комфортно чувствовать себя в большинстве проектов ближайших лет.
Охлаждение, размеры и питание
Sinotex Ninja GTX 1660 Super использует классический двухвентиляторный охладитель, который справляется с тепловыделением порядка 120-125 Вт без чрезмерного шума при правильном обдуве корпуса. Карта подключается по интерфейсу PCI-Express 3.0 x16 и, как правило, требует один 8-контактный коннектор питания, поэтому для стабильной работы достаточно блока питания от 450 Вт с запасом.
Подключения и функциональность
Набор видеовыходов включает DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort, что позволяет одновременно использовать как современные игровые мониторы, так и более старые дисплеи или проекторы. Поддержка разрешения до 7680?4320 и работы с несколькими мониторами делает карту удобной и для рабочих сценариев - больших таблиц, IDE и браузера на разных экранах.
Важные нюансы перед покупкой
GTX 1660 Super не поддерживает аппаратную трассировку лучей и технологии вроде DLSS новых поколений, поэтому в играх с акцентом на ray tracing возможностей карты будет недостаточно для комфортного FPS. Для будущих апгрейдов под QHD или 4K имеет смысл заранее оценить требования любимых игр: для высокого FPS в этих режимах лучше планировать более современную линейку RTX, чтобы не упереться в возможности "шестнадцатой" серии.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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Sinotex Ninja GTX 1660 Super NK166SF66F - игровая видеокарта среднего уровня для сборок под комфортный Full HD-гейминг и повседневные задачи без переплаты за топовые серии. Стандартный двухслотовый дизайн и 6 ГБ GDDR6 делают её понятным выбором для домашних и игровых ПК, где важен честный баланс цены и производительности.
Для кого и под какие задачи
Эта модель ориентирована на пользователей, которые играют в популярные онлайн-проекты и ААА-игры в разрешении 1920?1080 на высоких настройках и не планируют переходить на 4K в ближайшее время. GTX 1660 Super также подходит для стриминга начального уровня, любительского видеомонтажа и работы с фото, где ускорение CUDA помогает ускорить кодирование и эффекты.
Архитектура и производительность
Карта построена на архитектуре NVIDIA Turing с 1408 потоковыми процессорами и демонстрирует уверенную производительность в современных играх без поддержки трассировки лучей. Объём видеопамяти 6 ГБ GDDR6 с 192-битной шиной и эффективной частотой около 14 Гбит/с даёт хороший запас под тяжёлые текстуры в Full HD и позволяет комфортно чувствовать себя в большинстве проектов ближайших лет.
Охлаждение, размеры и питание
Sinotex Ninja GTX 1660 Super использует классический двухвентиляторный охладитель, который справляется с тепловыделением порядка 120-125 Вт без чрезмерного шума при правильном обдуве корпуса. Карта подключается по интерфейсу PCI-Express 3.0 x16 и, как правило, требует один 8-контактный коннектор питания, поэтому для стабильной работы достаточно блока питания от 450 Вт с запасом.
Подключения и функциональность
Набор видеовыходов включает DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort, что позволяет одновременно использовать как современные игровые мониторы, так и более старые дисплеи или проекторы. Поддержка разрешения до 7680?4320 и работы с несколькими мониторами делает карту удобной и для рабочих сценариев - больших таблиц, IDE и браузера на разных экранах.
Важные нюансы перед покупкой
GTX 1660 Super не поддерживает аппаратную трассировку лучей и технологии вроде DLSS новых поколений, поэтому в играх с акцентом на ray tracing возможностей карты будет недостаточно для комфортного FPS. Для будущих апгрейдов под QHD или 4K имеет смысл заранее оценить требования любимых игр: для высокого FPS в этих режимах лучше планировать более современную линейку RTX, чтобы не упереться в возможности "шестнадцатой" серии.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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