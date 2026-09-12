Dark Tranquillity - Endtime Signals (coloured) (0198028068819) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dark Tranquillity - Endtime Signals (coloured) (0198028068819) виниловая пластинка
Endtime Signals, новый альбом шведской метал-группы Dark Tranquillity, транслирует всю тревогу, страх и смятение мира в 12 захватывающих, воодушевляющих треках. Лимитированное Deluxe издание в гейтфолде на виниле цвета Midnight haze и черном виниле с гравировкой на 2-й стороне и двумя бонус треками.. Endtime Signals — это катарсис и тьма, решимость и согласие. Обновленный состав — Йоаким Страндберг Нильссон (ударные) и Кристиан Янссон (бас) присоединяются к Микаэлю Станне (вокал), Мартину Брендстрёму (клавишные) и Йохану Рейнхольдцу (гитары) — означает, что для Dark Tranquillity наступила новая эра. С привлекающим внимание кавером от Sundin и «живым» продакшеном от Брендстрёма (Rogue Music) и звукорежиссурой Александра Баклунда (Fascination Street Studios), а также высокооктановым сведением и мастерингом от Йенса Богрена (Ihsahn, At The Gates) альбом объединяет все инновационное песенное мастерство Dark Tranquillity в непревзойденный, обширный опыт.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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