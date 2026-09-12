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Рисоварка Midea MPC-6032 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рисоварка Midea MPC-6032

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Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 1
Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 2
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Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 7
Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 8
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Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 10
Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 11
Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 12
Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 13
Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 14
Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 15
Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 16
Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 17
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Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварки
  • Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 1
  • Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 2
  • Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 3
  • Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 4
  • Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 5
  • Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 6
  • Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 7
  • Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 8
  • Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 9
  • Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 10
  • Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 11
  • Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 12
  • Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 13
  • Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 14
  • Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 15
  • Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 16
  • Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 17
  • Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 18
  • Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 19
  • Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 20
  • Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 21
  • Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 22
  • Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 23
  • Рисоварка Midea MPC-6032 - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693470
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Мультиварки
Размеры в упаковке, см
35х32х30
Вес, кг.
4.17

Описание товара Рисоварка Midea MPC-6032

Мультиварка Midea MPC-6032 – оригинальная мощная модель с широким набором функций, привлекающая вместительностью и доступностью. Мультиварка MPC-6032 порадует 13 автоматическими программами: тушение, жарка, суп, на пару, каша. Функция МУЛЬТИПОВАР это ручная установка времени (от 1 мин до 12 ч) и температуры (от 30 °С до 150 °С). Так можно устраивать самые разнообразные кулинарные эксперименты, например приготовить йогурт, творог или вкусный плов. Мультиварку удобно использовать для стерилизации детской посуды. А функцию автоподогрев можно отключить заранее (описано в инструкции). Книга рецептов содержит 58 проверенных рецептов. Емкость чаши 5 л (полный объем). Используется обычно до 2/3 объема чаши для приготовления блюд. Отложенный старт до 24 часов. Во время приготовления можно открывать крышку и проверять готовность блюда. Чашу с антипригарным покрытием, паровой клапан, резинку-уплотнитель в крышке можно промыть под проточной водой с использованием губки и моющего средства.

Отзывы о товаре Рисоварка Midea MPC-6032




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Мультиварки
Описание
Мультиварка Midea MPC-6032 – оригинальная мощная модель с широким набором функций, привлекающая вместительностью и доступностью. Мультиварка MPC-6032 порадует 13 автоматическими программами: тушение, жарка, суп, на пару, каша. Функция МУЛЬТИПОВАР это ручная установка времени (от 1 мин до 12 ч) и температуры (от 30 °С до 150 °С). Так можно устраивать самые разнообразные кулинарные эксперименты, например приготовить йогурт, творог или вкусный плов. Мультиварку удобно использовать для стерилизации детской посуды. А функцию автоподогрев можно отключить заранее (описано в инструкции). Книга рецептов содержит 58 проверенных рецептов. Емкость чаши 5 л (полный объем). Используется обычно до 2/3 объема чаши для приготовления блюд. Отложенный старт до 24 часов. Во время приготовления можно открывать крышку и проверять готовность блюда. Чашу с антипригарным покрытием, паровой клапан, резинку-уплотнитель в крышке можно промыть под проточной водой с использованием губки и моющего средства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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