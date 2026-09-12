Рисоварка Midea MPC-6032

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693470
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Мультиварка Midea MPC-6032 – оригинальная мощная модель с широким набором функций, привлекающая вместительностью и доступностью. Мультиварка MPC-6032 порадует 13 автоматическими программами: тушение, жарка, суп, на пару, каша. Функция МУЛЬТИПОВАР это ручная установка времени (от 1 мин до 12 ч) и температуры (от 30 °С до 150 °С). Так можно устраивать самые разнообразные кулинарные эксперименты, например приготовить йогурт, творог или вкусный плов. Мультиварку удобно использовать для стерилизации детской посуды. А функцию автоподогрев можно отключить заранее (описано в инструкции). Книга рецептов содержит 58 проверенных рецептов. Емкость чаши 5 л (полный объем). Используется обычно до 2/3 объема чаши для приготовления блюд. Отложенный старт до 24 часов. Во время приготовления можно открывать крышку и проверять готовность блюда. Чашу с антипригарным покрытием, паровой клапан, резинку-уплотнитель в крышке можно промыть под проточной водой с использованием губки и моющего средства.
Мультиварка Midea MPC-6032 – оригинальная мощная модель с широким набором функций, привлекающая вместительностью и доступностью. Мультиварка MPC-6032 порадует 13 автоматическими программами: тушение, жарка, суп, на пару, каша. Функция МУЛЬТИПОВАР это ручная установка времени (от 1 мин до 12 ч) и температуры (от 30 °С до 150 °С). Так можно устраивать самые разнообразные кулинарные эксперименты, например приготовить йогурт, творог или вкусный плов. Мультиварку удобно использовать для стерилизации детской посуды. А функцию автоподогрев можно отключить заранее (описано в инструкции). Книга рецептов содержит 58 проверенных рецептов. Емкость чаши 5 л (полный объем). Используется обычно до 2/3 объема чаши для приготовления блюд. Отложенный старт до 24 часов. Во время приготовления можно открывать крышку и проверять готовность блюда. Чашу с антипригарным покрытием, паровой клапан, резинку-уплотнитель в крышке можно промыть под проточной водой с использованием губки и моющего средства.
Рисоварка Midea MPC-6032 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рисоварка Midea MPC-6032