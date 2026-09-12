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Мультиварка-скороварка Leonord LE-1742 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультиварка-скороварка Leonord LE-1742

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Мультиварка-скороварка Leonord LE-1742 - фото 1
Мультиварка-скороварка Leonord LE-1742 - фото 2
Мультиварка-скороварка Leonord LE-1742 - фото 3
Мультиварка-скороварка Leonord LE-1742 - фото 4
Мультиварка-скороварка Leonord LE-1742 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварки
  • Мультиварка-скороварка Leonord LE-1742 - фото 1
  • Мультиварка-скороварка Leonord LE-1742 - фото 2
  • Мультиварка-скороварка Leonord LE-1742 - фото 3
  • Мультиварка-скороварка Leonord LE-1742 - фото 4
  • Мультиварка-скороварка Leonord LE-1742 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692983
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Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Мультиварки
Размеры в упаковке, см
35х31х31
Вес, кг.
5.4

Описание товара Мультиварка-скороварка Leonord LE-1742

Универсальный прибор для приготовления пищи. Современная технология приготовления блюд под давлением позволяет максимально сохранить натуральный вкус и полезные свойства продуктов. Важной особенностью мультиварки-скороварки LEONORD является сокращение времени приготовления блюд более чем в два раза по сравнению с классическими способами приготовления.

Отзывы о товаре Мультиварка-скороварка Leonord LE-1742




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Мультиварки
Описание
Универсальный прибор для приготовления пищи. Современная технология приготовления блюд под давлением позволяет максимально сохранить натуральный вкус и полезные свойства продуктов. Важной особенностью мультиварки-скороварки LEONORD является сокращение времени приготовления блюд более чем в два раза по сравнению с классическими способами приготовления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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