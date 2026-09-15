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Galantis - RX (coloured) (0075678610523) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Galantis - RX (coloured) (0075678610523) виниловая пластинка

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Galantis - RX (coloured) (0075678610523) виниловая пластинка - фото 1
Galantis - RX (coloured) (0075678610523) виниловая пластинка - фото 2
Galantis - RX (coloured) (0075678610523) виниловая пластинка - фото 3
Galantis - RX (coloured) (0075678610523) виниловая пластинка - фото 4
Galantis - RX (coloured) (0075678610523) виниловая пластинка - фото 5
Galantis - RX (coloured) (0075678610523) виниловая пластинка - фото 6
Galantis - RX (coloured) (0075678610523) виниловая пластинка - фото 7
Galantis - RX (coloured) (0075678610523) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Galantis
Альбом (сингл)
Rx
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Galantis - RX (coloured) (0075678610523) виниловая пластинка - фото 1
  • Galantis - RX (coloured) (0075678610523) виниловая пластинка - фото 2
  • Galantis - RX (coloured) (0075678610523) виниловая пластинка - фото 3
  • Galantis - RX (coloured) (0075678610523) виниловая пластинка - фото 4
  • Galantis - RX (coloured) (0075678610523) виниловая пластинка - фото 5
  • Galantis - RX (coloured) (0075678610523) виниловая пластинка - фото 6
  • Galantis - RX (coloured) (0075678610523) виниловая пластинка - фото 7
  • Galantis - RX (coloured) (0075678610523) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692503
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Galantis - RX (coloured) (0075678610523) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678610523]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Galantis
Альбом (сингл)
Rx
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dust, One, Two & 3, Bang Bang! (My Neurodivergent Anthem), Dreamteam, Koala, Fool 4 U, Get You Alone, Side Effects, One Cry, Damn (Youve Got Me Saying), Little Bit Yours, Lighter, 6 Feet Down, Heartbreak Anthem
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Galantis - RX (coloured) (0075678610523) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dust, One, Two &amp;amp;amp;amp; 3, Bang Bang! (My Neurodivergent Anthem), Dreamteam, Koala, Fool 4 U, Get You Alone, Side Effects, One Cry, Damn (Youve Got Me Saying), Little Bit Yours, Lighter, 6 Feet Down, Heartbreak Anthem

Отзывы о товаре Galantis - RX (coloured) (0075678610523) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678610523]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Galantis
Альбом (сингл)
Rx
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dust, One, Two & 3, Bang Bang! (My Neurodivergent Anthem), Dreamteam, Koala, Fool 4 U, Get You Alone, Side Effects, One Cry, Damn (Youve Got Me Saying), Little Bit Yours, Lighter, 6 Feet Down, Heartbreak Anthem
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dust, One, Two &amp;amp;amp;amp; 3, Bang Bang! (My Neurodivergent Anthem), Dreamteam, Koala, Fool 4 U, Get You Alone, Side Effects, One Cry, Damn (Youve Got Me Saying), Little Bit Yours, Lighter, 6 Feet Down, Heartbreak Anthem
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Galantis - RX (coloured) (0075678610523) виниловая пластинка - стоимость товара 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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