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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
2
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691903
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Описание товара Настеная вытяжка Korting KHC 6839 RGN
Купольная кухонная вытяжка Korting — это сочетание мощности и стиля для вашей кухни. С производительностью 850 м? в час она быстро и эффективно удаляет запахи, а три скорости позволяют подобрать оптимальный режим для любого блюда. Два диаметра воздуховода — 120 и 150 мм — дают больше возможностей для монтажа. Механическое управление делает использование вытяжки простым и понятным. Жировой фильтр надежно задерживает загрязнения, защищая кухню и вытяжку. Металлический корпус в элегантном чёрном цвете подчеркнёт современный интерьер. При весе 7,35 кг вытяжка остаётся устойчивой и прочной, а длина электрошнура 45 см обеспечивает удобство подключения. Встроенная подсветка добавит уюта и комфорта при готовке. Выбирайте Korting для чистого и свежего воздуха на вашей кухне!
Купольная кухонная вытяжка Korting — это сочетание мощности и стиля для вашей кухни. С производительностью 850 м? в час она быстро и эффективно удаляет запахи, а три скорости позволяют подобрать оптимальный режим для любого блюда. Два диаметра воздуховода — 120 и 150 мм — дают больше возможностей для монтажа. Механическое управление делает использование вытяжки простым и понятным. Жировой фильтр надежно задерживает загрязнения, защищая кухню и вытяжку. Металлический корпус в элегантном чёрном цвете подчеркнёт современный интерьер. При весе 7,35 кг вытяжка остаётся устойчивой и прочной, а длина электрошнура 45 см обеспечивает удобство подключения. Встроенная подсветка добавит уюта и комфорта при готовке. Выбирайте Korting для чистого и свежего воздуха на вашей кухне!
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