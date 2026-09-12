Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RN
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Характеристики
Описание товара Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RN
Кухонная вытяжка Korting — надёжный помощник для вашего дома. Благодаря встраиваемой конструкции она аккуратно впишется в любой интерьер и не займет лишнего места. Удобное механическое управление позволяет быстро выбирать одну из трёх скоростей под свои задачи: от спокойной готовки до интенсивной жарки. Вытяжка эффективно очищает воздух — производительность 650 м?/ч справится даже с густым паром и запахами. Работает в двух режимах: отвод и циркуляция, что даёт свободу монтажа там, где удобно именно вам. Металлический корпус в стильном чёрном цвете подчёркивает современный характер техники. В комплекте предусмотрены жировой и угольный фильтры — чистота на кухне гарантирована. При этом модель остаётся лёгкой — вес всего 5 кг, а два диаметра воздуховода (120 и 150 мм) упрощают подключение. А встроенное освещение делает работу ещё комфортнее. Мощность 149 Вт обеспечивает отличное сочетание энергоэффективности и высоких результатов.
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