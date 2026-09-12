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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RN

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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RN - фото 1
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RN - фото 2
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RN - фото 3
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RN - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
149
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RN - фото 1
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RN - фото 2
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RN - фото 3
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RN - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691846
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
149
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
23.5x49.5x28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х32х31
Вес, кг.
7.66

Описание товара Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RN

Кухонная вытяжка Korting — надёжный помощник для вашего дома. Благодаря встраиваемой конструкции она аккуратно впишется в любой интерьер и не займет лишнего места. Удобное механическое управление позволяет быстро выбирать одну из трёх скоростей под свои задачи: от спокойной готовки до интенсивной жарки. Вытяжка эффективно очищает воздух — производительность 650 м?/ч справится даже с густым паром и запахами. Работает в двух режимах: отвод и циркуляция, что даёт свободу монтажа там, где удобно именно вам. Металлический корпус в стильном чёрном цвете подчёркивает современный характер техники. В комплекте предусмотрены жировой и угольный фильтры — чистота на кухне гарантирована. При этом модель остаётся лёгкой — вес всего 5 кг, а два диаметра воздуховода (120 и 150 мм) упрощают подключение. А встроенное освещение делает работу ещё комфортнее. Мощность 149 Вт обеспечивает отличное сочетание энергоэффективности и высоких результатов.

Отзывы о товаре Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RN




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
149
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
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Габаритные размеры
23.5x49.5x28
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонная вытяжка Korting — надёжный помощник для вашего дома. Благодаря встраиваемой конструкции она аккуратно впишется в любой интерьер и не займет лишнего места. Удобное механическое управление позволяет быстро выбирать одну из трёх скоростей под свои задачи: от спокойной готовки до интенсивной жарки. Вытяжка эффективно очищает воздух — производительность 650 м?/ч справится даже с густым паром и запахами. Работает в двух режимах: отвод и циркуляция, что даёт свободу монтажа там, где удобно именно вам. Металлический корпус в стильном чёрном цвете подчёркивает современный характер техники. В комплекте предусмотрены жировой и угольный фильтры — чистота на кухне гарантирована. При этом модель остаётся лёгкой — вес всего 5 кг, а два диаметра воздуховода (120 и 150 мм) упрощают подключение. А встроенное освещение делает работу ещё комфортнее. Мощность 149 Вт обеспечивает отличное сочетание энергоэффективности и высоких результатов.
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