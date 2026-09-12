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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
185
Количество скоростей
2
Производительность, куб.м
600
Диаметр воздуховода
120 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691833
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Описание товара Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 5637 GNX
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting лаконично впишется даже в самую компактную кухню благодаря небольшому весу 5,82 кг. Серебристый цвет и сочетание металла и стекла добавят современного стиля в интерьер. Две скорости работы помогут быстро справиться с разными уровнями загрязнения воздуха, а мощность в 185 Вт и производительность до 600 м? в час позволят эффективно очищать воздух даже при интенсивном приготовлении пищи. Работайте в удобном для себя режиме — вытяжка поддерживает как отвод, так и циркуляцию. Жировой фильтр задерживает мельчайшие частицы, а встроенное освещение обеспечит хороший обзор рабочей поверхности. Механическое управление максимально просто и надежно, а диаметр воздуховода 120 мм делает монтаж легким и универсальным. Korting — функциональность и стиль на вашей кухне.
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting лаконично впишется даже в самую компактную кухню благодаря небольшому весу 5,82 кг. Серебристый цвет и сочетание металла и стекла добавят современного стиля в интерьер. Две скорости работы помогут быстро справиться с разными уровнями загрязнения воздуха, а мощность в 185 Вт и производительность до 600 м? в час позволят эффективно очищать воздух даже при интенсивном приготовлении пищи. Работайте в удобном для себя режиме — вытяжка поддерживает как отвод, так и циркуляцию. Жировой фильтр задерживает мельчайшие частицы, а встроенное освещение обеспечит хороший обзор рабочей поверхности. Механическое управление максимально просто и надежно, а диаметр воздуховода 120 мм делает монтаж легким и универсальным. Korting — функциональность и стиль на вашей кухне.
Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 5637 GNX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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