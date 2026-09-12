Top.Mail.Ru
Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 RN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 RN

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 RN - фото 1
Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 RN - фото 2
Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 RN - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Режимы работы
отвод / циркуляция
Количество скоростей
3
Управление
механическое
  • Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 RN - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 RN - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 RN - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691868
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Режимы работы
отвод / циркуляция
Количество скоростей
3
Управление
механическое
Размеры в упаковке, см
64х40х21
Вес, кг.
8.1

Описание товара Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 RN

Вытяжка Korting KHP 6617 RN представлена в матовом черном цвете. Такое исполнение смотрится эффектно и стильно. Устройство оборудовано выдвижным экраном, который помогает увеличить площадь всасывания. Настройка работы осуществляется с механической панели управления, простой и понятной в эксплуатации. Пользователь может выбрать одну из трех эффективных скоростей, которые быстро устранять нежелательные запахи любой степени интенсивности. Благодаря светодиодному освещению процесс приготовления становится наиболее комфортным. Среди преимуществ модели — тихая работа.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 RN




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Режимы работы
отвод / циркуляция
Количество скоростей
3
Управление
механическое
Описание
Вытяжка Korting KHP 6617 RN представлена в матовом черном цвете. Такое исполнение смотрится эффектно и стильно. Устройство оборудовано выдвижным экраном, который помогает увеличить площадь всасывания. Настройка работы осуществляется с механической панели управления, простой и понятной в эксплуатации. Пользователь может выбрать одну из трех эффективных скоростей, которые быстро устранять нежелательные запахи любой степени интенсивности. Благодаря светодиодному освещению процесс приготовления становится наиболее комфортным. Среди преимуществ модели — тихая работа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 RN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...