Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 RN
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Режимы работы
отвод / циркуляция
Количество скоростей
3
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691868
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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Режимы работы
отвод / циркуляция
Количество скоростей
3
Управление
механическое
Размеры в упаковке, см
64х40х21
Вес, кг.
8.1
Описание товара Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 RN
Вытяжка Korting KHP 6617 RN представлена в матовом черном цвете. Такое исполнение смотрится эффектно и стильно. Устройство оборудовано выдвижным экраном, который помогает увеличить площадь всасывания. Настройка работы осуществляется с механической панели управления, простой и понятной в эксплуатации. Пользователь может выбрать одну из трех эффективных скоростей, которые быстро устранять нежелательные запахи любой степени интенсивности. Благодаря светодиодному освещению процесс приготовления становится наиболее комфортным. Среди преимуществ модели — тихая работа.
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Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Режимы работы
отвод / циркуляция
Количество скоростей
3
Управление
механическое
Вытяжка Korting KHP 6617 RN представлена в матовом черном цвете. Такое исполнение смотрится эффектно и стильно. Устройство оборудовано выдвижным экраном, который помогает увеличить площадь всасывания. Настройка работы осуществляется с механической панели управления, простой и понятной в эксплуатации. Пользователь может выбрать одну из трех эффективных скоростей, которые быстро устранять нежелательные запахи любой степени интенсивности. Благодаря светодиодному освещению процесс приготовления становится наиболее комфортным. Среди преимуществ модели — тихая работа.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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