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Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 GN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 GN

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Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 GN - фото 1
Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 GN - фото 2
Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 GN - фото 3
Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 GN - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
200
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Диаметр воздуховода
120 мм
  • Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 GN - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 GN - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 GN - фото 3
  • Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 GN - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 110 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 691843
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 GN
10 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
200
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
60
Габаритные размеры
17.2x60x32-42.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х38х21
Вес, кг.
7.48

Описание товара Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 GN

Встраиваемая кухонная вытяжка Korting в элегантном чёрном цвете идеально сочетает современный стиль и практичность. Корпус из металла надёжно защищён от влаги и загрязнений, а вес 6,52 кг делает установку максимально удобной. Мощная производительность — 650 м?/ч — легко справится даже с сильными запахами и паром, поддерживая свежесть на вашей кухне. Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим для разных ситуаций: от тихой работы во время лёгкого ужина до интенсивной очистки при жарке. Устройство поддерживает как отвод, так и циркуляцию воздуха — удобно для помещений с разной планировкой. Механическое управление просто и надёжно — все под рукой, ничего лишнего. Жировой и угольный фильтры эффективно задерживают запахи и частички жира, избавляя от частой уборки. Низкое энергопотребление — всего 200 Вт — позволяет экономить на электричестве. Освещение делает рабочую зону яркой и комфортной, а компактный диаметр воздуховода (120 мм) и длина шнура 60 см обеспечивают гибкость в установке. Korting — выбор тех, кто ценит комфорт и эффективность.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 GN




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
200
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Развернуть
Длина электрошнура, см
60
Габаритные размеры
17.2x60x32-42.2
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting в элегантном чёрном цвете идеально сочетает современный стиль и практичность. Корпус из металла надёжно защищён от влаги и загрязнений, а вес 6,52 кг делает установку максимально удобной. Мощная производительность — 650 м?/ч — легко справится даже с сильными запахами и паром, поддерживая свежесть на вашей кухне. Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим для разных ситуаций: от тихой работы во время лёгкого ужина до интенсивной очистки при жарке. Устройство поддерживает как отвод, так и циркуляцию воздуха — удобно для помещений с разной планировкой. Механическое управление просто и надёжно — все под рукой, ничего лишнего. Жировой и угольный фильтры эффективно задерживают запахи и частички жира, избавляя от частой уборки. Низкое энергопотребление — всего 200 Вт — позволяет экономить на электричестве. Освещение делает рабочую зону яркой и комфортной, а компактный диаметр воздуховода (120 мм) и длина шнура 60 см обеспечивают гибкость в установке. Korting — выбор тех, кто ценит комфорт и эффективность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 GN - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10110 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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