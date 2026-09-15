Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 GN
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 GN
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting в элегантном чёрном цвете идеально сочетает современный стиль и практичность. Корпус из металла надёжно защищён от влаги и загрязнений, а вес 6,52 кг делает установку максимально удобной. Мощная производительность — 650 м?/ч — легко справится даже с сильными запахами и паром, поддерживая свежесть на вашей кухне. Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим для разных ситуаций: от тихой работы во время лёгкого ужина до интенсивной очистки при жарке. Устройство поддерживает как отвод, так и циркуляцию воздуха — удобно для помещений с разной планировкой. Механическое управление просто и надёжно — все под рукой, ничего лишнего. Жировой и угольный фильтры эффективно задерживают запахи и частички жира, избавляя от частой уборки. Низкое энергопотребление — всего 200 Вт — позволяет экономить на электричестве. Освещение делает рабочую зону яркой и комфортной, а компактный диаметр воздуховода (120 мм) и длина шнура 60 см обеспечивают гибкость в установке. Korting — выбор тех, кто ценит комфорт и эффективность.
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