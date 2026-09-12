Встраиваемая вытяжка Korting KHP 6512 W
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHP 6512 W
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting сочетает в себе элегантный белый цвет и продуманную конструкцию для современной кухни. Она компактна и не привлекает лишнего внимания, занимая минимум места, но обеспечивает впечатляющую производительность — 550 м? в час. Это значит, что запахи и пар быстро исчезнут даже при интенсивной готовке. Два режима работы — отвод и циркуляция — дают гибкость при установке в любом пространстве. Сенсорное управление обеспечивает лёгкость и интуитивность управления скоростями — их здесь две, для разных кулинарных задач. Мощность вытяжки 190 Вт позволяет эффективно удалять загрязнения без лишних затрат энергии. Жировой фильтр из металла и стекла легко очищается и обеспечивает долгий срок службы. Вытяжка работает довольно тихо — уровень шума всего 52 дБ, а встроенное освещение даёт приятный свет над рабочей поверхностью. Благодаря диаметру воздуховода 120 и 150 мм, установка вытяжки максимально универсальна. Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, стиль и функциональность.
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