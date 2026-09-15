Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6777 GW
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6777 GW
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting гармонично впишется в современный интерьер благодаря стильному белому цвету и лаконичному дизайну. Металлический корпус обеспечивает долговечность, а сенсорное управление — максимум комфорта в использовании. Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим для любой ситуации, будь то быстрое удаление запахов после жарки или тихая работа ночью: уровень шума всего 52 дБ. Вытяжка обеспечивает мощный воздухообмен — до 800 м? в час, легко справляясь даже с интенсивной готовкой на просторной кухне. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, сохраняя воздух чистым. Поддерживаются два диаметра воздуховода — 120 и 150 мм, что облегчает установку. Встроенное освещение делает рабочую зону светлее и уютнее. Мощность 190 Вт сочетает высокую производительность с экономичным энергопотреблением. Компактный вес 7,3 кг и универсальные режимы работы — циркуляция и отвод — открывают больше возможностей для размещения. Korting — выбор тех, кто ценит современное управление, мощность и стиль без лишнего шума.
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