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Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6777 GW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6777 GW

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Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6777 GW - фото 1
Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6777 GW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6777 GW - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6777 GW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 830 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 691930
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6777 GW
13 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Уровень шума
52
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
55х35х32
Вес, кг.
11

Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6777 GW

Встраиваемая кухонная вытяжка Korting гармонично впишется в современный интерьер благодаря стильному белому цвету и лаконичному дизайну. Металлический корпус обеспечивает долговечность, а сенсорное управление — максимум комфорта в использовании. Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим для любой ситуации, будь то быстрое удаление запахов после жарки или тихая работа ночью: уровень шума всего 52 дБ. Вытяжка обеспечивает мощный воздухообмен — до 800 м? в час, легко справляясь даже с интенсивной готовкой на просторной кухне. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, сохраняя воздух чистым. Поддерживаются два диаметра воздуховода — 120 и 150 мм, что облегчает установку. Встроенное освещение делает рабочую зону светлее и уютнее. Мощность 190 Вт сочетает высокую производительность с экономичным энергопотреблением. Компактный вес 7,3 кг и универсальные режимы работы — циркуляция и отвод — открывают больше возможностей для размещения. Korting — выбор тех, кто ценит современное управление, мощность и стиль без лишнего шума.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6777 GW




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Уровень шума
52
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
сенсорное
Страна производитель
Турция
Описание
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting гармонично впишется в современный интерьер благодаря стильному белому цвету и лаконичному дизайну. Металлический корпус обеспечивает долговечность, а сенсорное управление — максимум комфорта в использовании. Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим для любой ситуации, будь то быстрое удаление запахов после жарки или тихая работа ночью: уровень шума всего 52 дБ. Вытяжка обеспечивает мощный воздухообмен — до 800 м? в час, легко справляясь даже с интенсивной готовкой на просторной кухне. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, сохраняя воздух чистым. Поддерживаются два диаметра воздуховода — 120 и 150 мм, что облегчает установку. Встроенное освещение делает рабочую зону светлее и уютнее. Мощность 190 Вт сочетает высокую производительность с экономичным энергопотреблением. Компактный вес 7,3 кг и универсальные режимы работы — циркуляция и отвод — открывают больше возможностей для размещения. Korting — выбор тех, кто ценит современное управление, мощность и стиль без лишнего шума.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6777 GW - по цене 13830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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