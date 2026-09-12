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Встраиваемая вытяжка Korting KHC 6877 N купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая вытяжка Korting KHC 6877 N

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Встраиваемая вытяжка Korting KHC 6877 N - фото 1
Встраиваемая вытяжка Korting KHC 6877 N - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
192
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHC 6877 N - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHC 6877 N - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691982
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
192
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
65х55х53
Вес, кг.
14

Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHC 6877 N

Купольная вытяжка Korting впечатляет своей мощью — производительность в 850 м? легко справится даже с интенсивной готовкой на большой кухне. Металл и стекло в конструкции добавляют изысканности и современного стиля, подчёркнутого глубоким чёрным цветом. Благодаря сенсорному управлению выбирать одну из трёх скоростей просто и удобно, а встроенное освещение обеспечит дополнительный комфорт. Вытяжка работает как в режиме отвода, так и циркуляции, что даёт свободу установки практически в любом помещении. Жировой фильтр эффективно задерживает запахи и частицы жира, поддерживая чистоту воздуха. Продуманная конструкция с возможностью подключения воздуховода диаметром 120 или 150 мм и весом 11,65 кг делает её отличным решением для тех, кто ценит функциональность и лаконичный дизайн.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Korting KHC 6877 N




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
192
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
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Страна производитель
Турция
Описание
Купольная вытяжка Korting впечатляет своей мощью — производительность в 850 м? легко справится даже с интенсивной готовкой на большой кухне. Металл и стекло в конструкции добавляют изысканности и современного стиля, подчёркнутого глубоким чёрным цветом. Благодаря сенсорному управлению выбирать одну из трёх скоростей просто и удобно, а встроенное освещение обеспечит дополнительный комфорт. Вытяжка работает как в режиме отвода, так и циркуляции, что даёт свободу установки практически в любом помещении. Жировой фильтр эффективно задерживает запахи и частицы жира, поддерживая чистоту воздуха. Продуманная конструкция с возможностью подключения воздуховода диаметром 120 или 150 мм и весом 11,65 кг делает её отличным решением для тех, кто ценит функциональность и лаконичный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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