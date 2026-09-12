Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
192
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691982
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHC 6877 N
Купольная вытяжка Korting впечатляет своей мощью — производительность в 850 м? легко справится даже с интенсивной готовкой на большой кухне. Металл и стекло в конструкции добавляют изысканности и современного стиля, подчёркнутого глубоким чёрным цветом. Благодаря сенсорному управлению выбирать одну из трёх скоростей просто и удобно, а встроенное освещение обеспечит дополнительный комфорт. Вытяжка работает как в режиме отвода, так и циркуляции, что даёт свободу установки практически в любом помещении. Жировой фильтр эффективно задерживает запахи и частицы жира, поддерживая чистоту воздуха. Продуманная конструкция с возможностью подключения воздуховода диаметром 120 или 150 мм и весом 11,65 кг делает её отличным решением для тех, кто ценит функциональность и лаконичный дизайн.
Купольная вытяжка Korting впечатляет своей мощью — производительность в 850 м? легко справится даже с интенсивной готовкой на большой кухне. Металл и стекло в конструкции добавляют изысканности и современного стиля, подчёркнутого глубоким чёрным цветом. Благодаря сенсорному управлению выбирать одну из трёх скоростей просто и удобно, а встроенное освещение обеспечит дополнительный комфорт. Вытяжка работает как в режиме отвода, так и циркуляции, что даёт свободу установки практически в любом помещении. Жировой фильтр эффективно задерживает запахи и частицы жира, поддерживая чистоту воздуха. Продуманная конструкция с возможностью подключения воздуховода диаметром 120 или 150 мм и весом 11,65 кг делает её отличным решением для тех, кто ценит функциональность и лаконичный дизайн.
Встраиваемая вытяжка Korting KHC 6877 N - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Korting KHC 6877 N