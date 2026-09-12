Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 B X
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Характеристики
Тип товара
Вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688975
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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
антивозвратный клапан
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Уровень шума
39
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
светодиоды 4х2 Вт
Управление
механическое
Габаритные размеры
28.5х52х29 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
56х34х30
Вес, кг.
6.08
Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 B X
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg Inlinea 52 BX в черно-сером корпусе — это встраиваемая вытяжка, которая эффективно очищает воздух в кухне от паров, запахов и жировых частиц. Модель может работать в режиме отвода воздуха или рециркуляции. Производительность в режиме отвода — 1300 м?/ч, в режиме рециркуляции — 650 м?/ч.Устройство оснащено трехскоростным вентилятором. Управление механическое. Присутствует встроенная подсветка — четыре светодиодные лампочки мощностью 2 Вт каждая. Вытяжка оборудована металлическим жироулавливающим фильтром, который легко очищается от жировых накоплений.
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Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
антивозвратный клапан
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Уровень шума
39
Развернуть
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
светодиоды 4х2 Вт
Управление
механическое
Габаритные размеры
28.5х52х29 см
Страна производитель
Турция
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg Inlinea 52 BX в черно-сером корпусе — это встраиваемая вытяжка, которая эффективно очищает воздух в кухне от паров, запахов и жировых частиц. Модель может работать в режиме отвода воздуха или рециркуляции. Производительность в режиме отвода — 1300 м?/ч, в режиме рециркуляции — 650 м?/ч.Устройство оснащено трехскоростным вентилятором. Управление механическое. Присутствует встроенная подсветка — четыре светодиодные лампочки мощностью 2 Вт каждая. Вытяжка оборудована металлическим жироулавливающим фильтром, который легко очищается от жировых накоплений.
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