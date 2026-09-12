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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 B X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 B X

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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 B X - фото 1
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 B X - фото 2
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 B X - фото 3
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 B X - фото 4
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 B X - фото 5
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 B X - фото 6
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 B X - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 B X - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 B X - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 B X - фото 3
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 B X - фото 4
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 B X - фото 5
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 B X - фото 6
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 B X - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688975
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
антивозвратный клапан
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Уровень шума
39
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
светодиоды 4х2 Вт
Управление
механическое
Габаритные размеры
28.5х52х29 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
56х34х30
Вес, кг.
6.08

Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 B X

Встраиваемая вытяжка Kuppersberg Inlinea 52 BX в черно-сером корпусе — это встраиваемая вытяжка, которая эффективно очищает воздух в кухне от паров, запахов и жировых частиц. Модель может работать в режиме отвода воздуха или рециркуляции. Производительность в режиме отвода — 1300 м?/ч, в режиме рециркуляции — 650 м?/ч.Устройство оснащено трехскоростным вентилятором. Управление механическое. Присутствует встроенная подсветка — четыре светодиодные лампочки мощностью 2 Вт каждая. Вытяжка оборудована металлическим жироулавливающим фильтром, который легко очищается от жировых накоплений.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 B X




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
антивозвратный клапан
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Уровень шума
39
Развернуть
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
светодиоды 4х2 Вт
Управление
механическое
Габаритные размеры
28.5х52х29 см
Страна производитель
Турция
Описание
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg Inlinea 52 BX в черно-сером корпусе — это встраиваемая вытяжка, которая эффективно очищает воздух в кухне от паров, запахов и жировых частиц. Модель может работать в режиме отвода воздуха или рециркуляции. Производительность в режиме отвода — 1300 м?/ч, в режиме рециркуляции — 650 м?/ч.Устройство оснащено трехскоростным вентилятором. Управление механическое. Присутствует встроенная подсветка — четыре светодиодные лампочки мощностью 2 Вт каждая. Вытяжка оборудована металлическим жироулавливающим фильтром, который легко очищается от жировых накоплений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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