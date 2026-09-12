Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 BX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688968
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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Уровень шума
41
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Управление
механическое
Габаритные размеры
700х285х250 мм
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
75х33х30
Вес, кг.
6.4
Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 BX
Встраиваемая вытяжка INLINEA 70 BX шириной 70 см гармонично впишется в интерьер. Устройство выполнено из нержавеющей стали чёрного цвета. LED-подсветка позволит сэкономить электроэнергию. Вытяжка не будет раздражать лишними звуками благодаря наличию функции шумоподавления.
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Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Уровень шума
41
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Управление
механическое
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Габаритные размеры
700х285х250 мм
Страна производитель
Турция
Встраиваемая вытяжка INLINEA 70 BX шириной 70 см гармонично впишется в интерьер. Устройство выполнено из нержавеющей стали чёрного цвета. LED-подсветка позволит сэкономить электроэнергию. Вытяжка не будет раздражать лишними звуками благодаря наличию функции шумоподавления.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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