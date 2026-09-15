Top.Mail.Ru
Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGW

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
230
Количество скоростей
3
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Управление
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 040 руб. 
Начислим 273 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 691912
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGW
17 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
230
Количество скоростей
3
Уровень шума
56
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
68х45х43
Вес, кг.
10

Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGW

Пристенная кухонная вытяжка Korting создана для современных кухонь: белоснежный цвет и стильный металлический корпус задают чистоту и свежесть интерьеру. Вытяжка способна работать как в режиме отвода, так и циркуляции, легко справляясь с любыми кухонными испытаниями. Она оборудована жировым фильтром — надёжный щит от загрязнений и лишних запахов. Три скорости позволяют гибко выбирать интенсивность работы, а мощность 230 Вт гарантирует эффективное удаление дыма и пара. Сенсорное управление делает использование особенно удобным. Яркое освещение обеспечит комфортную готовку в любое время суток. Уровень шума — всего 56 дБ, для такой мощности это вполне комфортно. Диаметры воздуховода 120 и 150 мм дают гибкость в установке. Вытяжка весит 10,5 кг — крепкая и устойчивая, при этом не отягощает пространство.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGW




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
230
Количество скоростей
3
Уровень шума
56
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Развернуть
Страна производитель
Турция
Описание
Пристенная кухонная вытяжка Korting создана для современных кухонь: белоснежный цвет и стильный металлический корпус задают чистоту и свежесть интерьеру. Вытяжка способна работать как в режиме отвода, так и циркуляции, легко справляясь с любыми кухонными испытаниями. Она оборудована жировым фильтром — надёжный щит от загрязнений и лишних запахов. Три скорости позволяют гибко выбирать интенсивность работы, а мощность 230 Вт гарантирует эффективное удаление дыма и пара. Сенсорное управление делает использование особенно удобным. Яркое освещение обеспечит комфортную готовку в любое время суток. Уровень шума — всего 56 дБ, для такой мощности это вполне комфортно. Диаметры воздуховода 120 и 150 мм дают гибкость в установке. Вытяжка весит 10,5 кг — крепкая и устойчивая, при этом не отягощает пространство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGW – стоимость товара 17040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...