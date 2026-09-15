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Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 X

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Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 X - фото 1
Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 X - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
235
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
450
Диаметр воздуховода
150 мм
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 X - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 X - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 120 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 691828
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 X
9 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
235
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
450
Уровень шума
50
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
0
Страна производитель
Румыния
Размеры в упаковке, см
55х32х32
Вес, кг.
6.4

Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 X

Встраиваемая кухонная вытяжка Korting — стильное и компактное решение для современных кухонь. Серебристый цвет и металлический корпус делают её элегантной, а жировой фильтр обеспечивает чистоту и свежесть воздуха. Благодаря производительности 450 м? в час и мощному мотору 235 Вт она легко справится даже с интенсивной готовкой. Три скорости позволяют выбрать подходящий режим для любого блюда, а механическое управление интуитивно понятно и удобно. Низкий уровень шума — всего 50 дБ, позволяет наслаждаться тишиной даже во время работы вытяжки. Освещение создаёт комфортные условия для приготовления пищи. Вытяжка поддерживает режимы отвода и циркуляции, что делает её универсальной для любого типа кухни. Диаметр воздуховода 150 мм оптимален для эффективной вентиляции. Лёгкая и практичная модель весит всего 6,3 кг — монтаж не доставит сложностей.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 X




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
235
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
450
Уровень шума
50
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
0
Страна производитель
Румыния
Описание
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting — стильное и компактное решение для современных кухонь. Серебристый цвет и металлический корпус делают её элегантной, а жировой фильтр обеспечивает чистоту и свежесть воздуха. Благодаря производительности 450 м? в час и мощному мотору 235 Вт она легко справится даже с интенсивной готовкой. Три скорости позволяют выбрать подходящий режим для любого блюда, а механическое управление интуитивно понятно и удобно. Низкий уровень шума — всего 50 дБ, позволяет наслаждаться тишиной даже во время работы вытяжки. Освещение создаёт комфортные условия для приготовления пищи. Вытяжка поддерживает режимы отвода и циркуляции, что делает её универсальной для любого типа кухни. Диаметр воздуховода 150 мм оптимален для эффективной вентиляции. Лёгкая и практичная модель весит всего 6,3 кг — монтаж не доставит сложностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 X - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9120 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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