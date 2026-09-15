Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 X
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 X
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting — стильное и компактное решение для современных кухонь. Серебристый цвет и металлический корпус делают её элегантной, а жировой фильтр обеспечивает чистоту и свежесть воздуха. Благодаря производительности 450 м? в час и мощному мотору 235 Вт она легко справится даже с интенсивной готовкой. Три скорости позволяют выбрать подходящий режим для любого блюда, а механическое управление интуитивно понятно и удобно. Низкий уровень шума — всего 50 дБ, позволяет наслаждаться тишиной даже во время работы вытяжки. Освещение создаёт комфортные условия для приготовления пищи. Вытяжка поддерживает режимы отвода и циркуляции, что делает её универсальной для любого типа кухни. Диаметр воздуховода 150 мм оптимален для эффективной вентиляции. Лёгкая и практичная модель весит всего 6,3 кг — монтаж не доставит сложностей.
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