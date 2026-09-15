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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6997 GW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6997 GW

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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6997 GW - фото 1
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6997 GW - фото 2
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6997 GW - фото 3
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6997 GW - фото 4
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6997 GW - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
242
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
150 мм
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6997 GW - фото 1
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6997 GW - фото 2
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6997 GW - фото 3
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6997 GW - фото 4
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6997 GW - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 710 руб. 
Начислим 332 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 691933
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6997 GW
20 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Особенности
таймер, пульт ДУ
Потребляемая мощность
242
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
53
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
30.7x52x25 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
55х35х33
Вес, кг.
11

Описание товара Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6997 GW

Встраиваемая, скрытая кухонная вытяжка, ширина 51.8 см, тип очистки воздуха: отвод, рециркуляция, количество скоростей 5, макс производительность 950 м3/ч, сенсорное управление, дополнительные функции: таймер автоотключения, индикатор загрязнения фильтров, пульт дистанционного управления, металлический жироулавливающий фильтр.

Отзывы о товаре Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6997 GW




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Особенности
таймер, пульт ДУ
Потребляемая мощность
242
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
53
Диаметр воздуховода
150 мм
Развернуть
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
30.7x52x25 см
Страна производитель
Турция
Описание
Встраиваемая, скрытая кухонная вытяжка, ширина 51.8 см, тип очистки воздуха: отвод, рециркуляция, количество скоростей 5, макс производительность 950 м3/ч, сенсорное управление, дополнительные функции: таймер автоотключения, индикатор загрязнения фильтров, пульт дистанционного управления, металлический жироулавливающий фильтр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6997 GW - данный товар вы можете купить по цене 20710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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