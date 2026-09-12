Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688979
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Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Inox
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg — компактное и функциональное решение для современной кухни. Высокая производительность 850 м? в час позволяет быстро очищать воздух даже при интенсивной готовке, а три скорости помогут выбрать оптимальный режим. Сенсорное управление делает использование максимально удобным и простым — управление одним касанием. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, сохраняя чистоту в вашем доме. Благодаря двойному режиму работы (отвод и циркуляция) вытяжка легко адаптируется под особенности вашей кухни. Мощность 140 Вт обеспечивает экономичное энергопотребление, а уровень шума 56 дБ сохраняет тишину и комфорт во время работы. Современный серебристый цвет и металлический корпус гармонично впишутся в любой интерьер, а встроенное освещение создаёт дополнительное удобство во время готовки.
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg — компактное и функциональное решение для современной кухни. Высокая производительность 850 м? в час позволяет быстро очищать воздух даже при интенсивной готовке, а три скорости помогут выбрать оптимальный режим. Сенсорное управление делает использование максимально удобным и простым — управление одним касанием. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, сохраняя чистоту в вашем доме. Благодаря двойному режиму работы (отвод и циркуляция) вытяжка легко адаптируется под особенности вашей кухни. Мощность 140 Вт обеспечивает экономичное энергопотребление, а уровень шума 56 дБ сохраняет тишину и комфорт во время работы. Современный серебристый цвет и металлический корпус гармонично впишутся в любой интерьер, а встроенное освещение создаёт дополнительное удобство во время готовки.
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