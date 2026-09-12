Top.Mail.Ru
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Inox купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Inox

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Inox - фото 1
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Inox - фото 2
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Inox - фото 3
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Inox - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
150 мм
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Inox - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Inox - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Inox - фото 3
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Inox - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688979
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Уровень шума
56
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
55х35х32
Вес, кг.
7.1

Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Inox

Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg — компактное и функциональное решение для современной кухни. Высокая производительность 850 м? в час позволяет быстро очищать воздух даже при интенсивной готовке, а три скорости помогут выбрать оптимальный режим. Сенсорное управление делает использование максимально удобным и простым — управление одним касанием. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, сохраняя чистоту в вашем доме. Благодаря двойному режиму работы (отвод и циркуляция) вытяжка легко адаптируется под особенности вашей кухни. Мощность 140 Вт обеспечивает экономичное энергопотребление, а уровень шума 56 дБ сохраняет тишину и комфорт во время работы. Современный серебристый цвет и металлический корпус гармонично впишутся в любой интерьер, а встроенное освещение создаёт дополнительное удобство во время готовки.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Inox




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Уровень шума
56
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
сенсорное
Страна производитель
Россия
Описание
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg — компактное и функциональное решение для современной кухни. Высокая производительность 850 м? в час позволяет быстро очищать воздух даже при интенсивной готовке, а три скорости помогут выбрать оптимальный режим. Сенсорное управление делает использование максимально удобным и простым — управление одним касанием. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, сохраняя чистоту в вашем доме. Благодаря двойному режиму работы (отвод и циркуляция) вытяжка легко адаптируется под особенности вашей кухни. Мощность 140 Вт обеспечивает экономичное энергопотребление, а уровень шума 56 дБ сохраняет тишину и комфорт во время работы. Современный серебристый цвет и металлический корпус гармонично впишутся в любой интерьер, а встроенное освещение создаёт дополнительное удобство во время готовки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Inox - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...