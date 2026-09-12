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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Black

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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Black - фото 1
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Black - фото 2
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
150 мм
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Black - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Black - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688982
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Уровень шума
56
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
0
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
56х35х34
Вес, кг.
7.1

Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Black

Кухонная вытяжка Kuppersberg — стильное решение для современной кухни. Компактная встраиваемая конструкция органично впишется в любой интерьер, а глубокий чёрный цвет подчеркнёт вкус владельца. Мощность 850 м?/ч легко справится даже с интенсивной готовкой, быстро устраняя запахи и пар. Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим для любого случая, а работа в режимах отвода или циркуляции даёт гибкость установки. Сенсорное управление — удобно и современно, чистить жировой фильтр просто. Тихая работа на уровне 56 дБ комфортна даже для открытых кухонь. Прочное сочетание металла и стекла смотрится эффектно и служит долго. Освещение превращает зону готовки в уютное пространство.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Уровень шума
56
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
0
Страна производитель
Россия
Описание
Кухонная вытяжка Kuppersberg — стильное решение для современной кухни. Компактная встраиваемая конструкция органично впишется в любой интерьер, а глубокий чёрный цвет подчеркнёт вкус владельца. Мощность 850 м?/ч легко справится даже с интенсивной готовкой, быстро устраняя запахи и пар. Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим для любого случая, а работа в режимах отвода или циркуляции даёт гибкость установки. Сенсорное управление — удобно и современно, чистить жировой фильтр просто. Тихая работа на уровне 56 дБ комфортна даже для открытых кухонь. Прочное сочетание металла и стекла смотрится эффектно и служит долго. Освещение превращает зону готовки в уютное пространство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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