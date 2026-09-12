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Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688982
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Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 52 Black
Кухонная вытяжка Kuppersberg — стильное решение для современной кухни. Компактная встраиваемая конструкция органично впишется в любой интерьер, а глубокий чёрный цвет подчеркнёт вкус владельца. Мощность 850 м?/ч легко справится даже с интенсивной готовкой, быстро устраняя запахи и пар. Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим для любого случая, а работа в режимах отвода или циркуляции даёт гибкость установки. Сенсорное управление — удобно и современно, чистить жировой фильтр просто. Тихая работа на уровне 56 дБ комфортна даже для открытых кухонь. Прочное сочетание металла и стекла смотрится эффектно и служит долго. Освещение превращает зону готовки в уютное пространство.
Кухонная вытяжка Kuppersberg — стильное решение для современной кухни. Компактная встраиваемая конструкция органично впишется в любой интерьер, а глубокий чёрный цвет подчеркнёт вкус владельца. Мощность 850 м?/ч легко справится даже с интенсивной готовкой, быстро устраняя запахи и пар. Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим для любого случая, а работа в режимах отвода или циркуляции даёт гибкость установки. Сенсорное управление — удобно и современно, чистить жировой фильтр просто. Тихая работа на уровне 56 дБ комфортна даже для открытых кухонь. Прочное сочетание металла и стекла смотрится эффектно и служит долго. Освещение превращает зону готовки в уютное пространство.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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