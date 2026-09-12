Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 WHITE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
246
Количество скоростей
5
Диаметр воздуховода
120 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688946
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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
246
Количество скоростей
5
Уровень шума
43
Диаметр воздуховода
120 мм
Габаритные размеры
25.8х54х24.5 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
59х35х34
Вес, кг.
9.2
Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 WHITE
Кухонная вытяжка снежно-белого цвета. модели INTRO 60 WHITE отличается оригинальным дизайном и подчеркивает утонченность форм ее корпуса. Источник подсветки встроен в плоскость рабочей поверхности, причем он выполнены также в белом цвете. Благодаря этому, панель вытяжки отлично подойдет для установки на кухне, интерьер которой выдержан в светлых тонах.
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Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
246
Количество скоростей
5
Уровень шума
43
Диаметр воздуховода
120 мм
Габаритные размеры
25.8х54х24.5 см
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Страна производитель
Турция
Кухонная вытяжка снежно-белого цвета. модели INTRO 60 WHITE отличается оригинальным дизайном и подчеркивает утонченность форм ее корпуса. Источник подсветки встроен в плоскость рабочей поверхности, причем он выполнены также в белом цвете. Благодаря этому, панель вытяжки отлично подойдет для установки на кухне, интерьер которой выдержан в светлых тонах.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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