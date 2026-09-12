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Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 N купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 N

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Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 N - фото 1
Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 N - фото 2
Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 N - фото 3
Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 N - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
235
Количество скоростей
3
Диаметр воздуховода
150 мм
Управление
механическое
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 N - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 N - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 N - фото 3
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 N - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691829
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
235
Количество скоростей
3
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
22х60х29 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
55х32х32
Вес, кг.
6.4

Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 N

Полновстраиваемая кухонная вытяжка Korting — удачное решение для современной кухни, где ценится практичность и стиль. Металлический корпус надёжно защищает от повреждений, а элегантный чёрный цвет гармонично впишется в любой интерьер. При весе всего 5,25 кг монтаж не доставит хлопот, а благодаря диаметру воздуховода в 150 мм вытяжка быстро выводит лишний пар и запахи. Три скорости позволяют подобрать оптимальный режим работы для любых кулинарных экспериментов — от лёгкого завтрака до жарки стейков. Жировой фильтр эффективно удерживает загрязнения, сохраняя воздух свежим, а опция работы в режимах отвода и циркуляции открывает дополнительные возможности для установки. Освещение обеспечит комфорт при готовке, а простое механическое управление делает эксплуатацию максимально удобной. Мощность 235 Вт гарантирует производительность без лишних затрат электроэнергии.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 N




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
235
Количество скоростей
3
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
22х60х29 см
Развернуть
Страна производитель
Турция
Описание
Полновстраиваемая кухонная вытяжка Korting — удачное решение для современной кухни, где ценится практичность и стиль. Металлический корпус надёжно защищает от повреждений, а элегантный чёрный цвет гармонично впишется в любой интерьер. При весе всего 5,25 кг монтаж не доставит хлопот, а благодаря диаметру воздуховода в 150 мм вытяжка быстро выводит лишний пар и запахи. Три скорости позволяют подобрать оптимальный режим работы для любых кулинарных экспериментов — от лёгкого завтрака до жарки стейков. Жировой фильтр эффективно удерживает загрязнения, сохраняя воздух свежим, а опция работы в режимах отвода и циркуляции открывает дополнительные возможности для установки. Освещение обеспечит комфорт при готовке, а простое механическое управление делает эксплуатацию максимально удобной. Мощность 235 Вт гарантирует производительность без лишних затрат электроэнергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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