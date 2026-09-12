Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 N
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 N
Полновстраиваемая кухонная вытяжка Korting — удачное решение для современной кухни, где ценится практичность и стиль. Металлический корпус надёжно защищает от повреждений, а элегантный чёрный цвет гармонично впишется в любой интерьер. При весе всего 5,25 кг монтаж не доставит хлопот, а благодаря диаметру воздуховода в 150 мм вытяжка быстро выводит лишний пар и запахи. Три скорости позволяют подобрать оптимальный режим работы для любых кулинарных экспериментов — от лёгкого завтрака до жарки стейков. Жировой фильтр эффективно удерживает загрязнения, сохраняя воздух свежим, а опция работы в режимах отвода и циркуляции открывает дополнительные возможности для установки. Освещение обеспечит комфорт при готовке, а простое механическое управление делает эксплуатацию максимально удобной. Мощность 235 Вт гарантирует производительность без лишних затрат электроэнергии.
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