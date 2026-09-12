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Характеристики
Тип товара
Вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Диаметр воздуховода
120 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688971
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Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 X
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg легко впишется даже в компактную кухню — она не бросается в глаза, а серебристый цвет и металлический корпус добавляют современного стиля. Три скорости позволяют подобрать интенсивность работы под любую ситуацию, а мощность 140 Вт обеспечивает производительность до 650 кубометров в час — свежий воздух даже после интенсивной готовки. Работает невероятно тихо — всего 39 дБ, вы едва заметите её в деле. Управление простое и надёжное — механическое. Жировой фильтр эффективно задерживает капли жира, сохраняя чистоту и свежесть. Вытяжка поддерживает оба режима: отвод и циркуляцию, так что подобрать вариант установки будет легко. Установленное освещение делает работу на кухне ещё уютнее, а 70-сантиметровый электрошнур открывает простор для размещения. Диаметр воздуховода 120 мм оптимален для большинства сценариев монтажа.
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg легко впишется даже в компактную кухню — она не бросается в глаза, а серебристый цвет и металлический корпус добавляют современного стиля. Три скорости позволяют подобрать интенсивность работы под любую ситуацию, а мощность 140 Вт обеспечивает производительность до 650 кубометров в час — свежий воздух даже после интенсивной готовки. Работает невероятно тихо — всего 39 дБ, вы едва заметите её в деле. Управление простое и надёжное — механическое. Жировой фильтр эффективно задерживает капли жира, сохраняя чистоту и свежесть. Вытяжка поддерживает оба режима: отвод и циркуляцию, так что подобрать вариант установки будет легко. Установленное освещение делает работу на кухне ещё уютнее, а 70-сантиметровый электрошнур открывает простор для размещения. Диаметр воздуховода 120 мм оптимален для большинства сценариев монтажа.
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