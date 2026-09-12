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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 W

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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 W - фото 1
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 W - фото 2
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 W - фото 3
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 W - фото 4
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 W - фото 5
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 W - фото 6
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 W - фото 7
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 W - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
1000
Диаметр воздуховода
120 мм
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 W - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 W - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 W - фото 3
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 W - фото 4
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 W - фото 5
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 W - фото 6
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 W - фото 7
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 W - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688983
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Особенности
антивозвратный клапан
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
1000
Уровень шума
41
Диаметр воздуховода
120 мм
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
17х54х28 см
Размеры в упаковке, см
55х30х22
Вес, кг.
4.72

Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 W

Встраиваемая вытяжка — выбор тех, кто хочет максимально задекорировать технику, или владельцев маленькой кухни. Тип встраивания: в шкаф. Обратите внимание на цветовые сочетания модели Kuppersberg INTOUCH 60 W, чтобы органично вписать ее в свою квартиру. Оттенок корпуса: белый. Благодаря лампочкам, которые расположены на нем, можно освещать плиту и столешницу рядом, чтобы готовить было еще проще и приятнее. Вытяжка работает в режимах отвода и циркуляции, поэтому загрязнения удаляются из комнаты и перенаправляются в воздуховод, при этом можно очистить воздух и использовать повторно за счет возвращения его в помещение. Количество скоростей в этой модели: 3 шт. При этом максимальная производительность составляет 650 куб.м./ч. Уровень шума при полной загруженности — 49.5 дБ. Для качественной очистки, дезодорирования воздуха и удаления пара, пыли, разного размера частиц (например, капли жира, гарь) используются специальные фильтры: металлический жироулавливающий. Количество этих фильтров: 1 шт. Чтобы они работали в полную силу, включайте разнообразные опции, которые добавили производители. Обратите внимание, что угольный фильтр нужно устанавливать отдельно. Электронное управление понятно большинству пользователей, поэтому с такой техникой найдут общий язык люди разных возрастов. Для выбора и переключения скоростей используются следующие элементы: сенсорные.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 W




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Особенности
антивозвратный клапан
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
1000
Уровень шума
41
Диаметр воздуховода
120 мм
Развернуть
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
17х54х28 см
Описание
Встраиваемая вытяжка — выбор тех, кто хочет максимально задекорировать технику, или владельцев маленькой кухни. Тип встраивания: в шкаф. Обратите внимание на цветовые сочетания модели Kuppersberg INTOUCH 60 W, чтобы органично вписать ее в свою квартиру. Оттенок корпуса: белый. Благодаря лампочкам, которые расположены на нем, можно освещать плиту и столешницу рядом, чтобы готовить было еще проще и приятнее. Вытяжка работает в режимах отвода и циркуляции, поэтому загрязнения удаляются из комнаты и перенаправляются в воздуховод, при этом можно очистить воздух и использовать повторно за счет возвращения его в помещение. Количество скоростей в этой модели: 3 шт. При этом максимальная производительность составляет 650 куб.м./ч. Уровень шума при полной загруженности — 49.5 дБ. Для качественной очистки, дезодорирования воздуха и удаления пара, пыли, разного размера частиц (например, капли жира, гарь) используются специальные фильтры: металлический жироулавливающий. Количество этих фильтров: 1 шт. Чтобы они работали в полную силу, включайте разнообразные опции, которые добавили производители. Обратите внимание, что угольный фильтр нужно устанавливать отдельно. Электронное управление понятно большинству пользователей, поэтому с такой техникой найдут общий язык люди разных возрастов. Для выбора и переключения скоростей используются следующие элементы: сенсорные.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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