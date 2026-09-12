Top.Mail.Ru
Встраиваемая вытяжка Korting KHP 6975 GN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Встраиваемая вытяжка Korting KHP 6975 GN

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Встраиваемая вытяжка Korting KHP 6975 GN - фото 1
Встраиваемая вытяжка Korting KHP 6975 GN - фото 2
Встраиваемая вытяжка Korting KHP 6975 GN - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Конструкция
встраиваемая
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
240
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
900
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHP 6975 GN - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHP 6975 GN - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHP 6975 GN - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691864
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Конструкция
встраиваемая
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
таймер, выдвижная
Потребляемая мощность
240
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
900
Уровень шума
54
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
светодиоды 1x2 Вт
Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
1.5 м
Габаритные размеры
51.5x60x51.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х34х33
Вес, кг.
8

Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHP 6975 GN

Следует учитывать, что размеры вытяжки должны соответствовать размерам рабочей поверхности, над которой она устанавливается. Вытяжка будет работать эффективно лишь при условии, что ее воздухоприемный зонт полностью закрывает плоскость варочной поверхности. Вытяжка, размером 60 сантиметров это идеальное решение для варочных поверхностей шириной 60 и 45 см. Низкий уровень шума. Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Современный дизайн. Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в кухонных вытяжках современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек. Таймер. Активировав функцию «таймер», Вы обеспечите автоматическое выключение вытяжки через определенное время. Мигающий светодиод подтверждает, что функция «таймер» активирована и вытяжка отключится автоматически. Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. Угольные фильтры. Угольные фильтры (фильтры тонкой очистки) предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция. LED освещение. В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов. Встраиваемый монтаж. Ключевой особенностью данного типа монтажа является возможность встраивания вытяжки в кухни любого дизайна, потому что они монтируются в подвесной кухонный шкаф над плитой, что позволяет им быть абсолютно незаметными в интерьере вашей кухни. Фронтальная панель из стекла. Вытяжка со стеклянной панелью привносит в дизайн помещения особую эстетику. Вытяжки из стекла очень удобны в очистке и управлении.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Korting KHP 6975 GN




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Конструкция
встраиваемая
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
таймер, выдвижная
Потребляемая мощность
240
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
900
Уровень шума
54
Развернуть
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
светодиоды 1x2 Вт
Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
1.5 м
Габаритные размеры
51.5x60x51.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Следует учитывать, что размеры вытяжки должны соответствовать размерам рабочей поверхности, над которой она устанавливается. Вытяжка будет работать эффективно лишь при условии, что ее воздухоприемный зонт полностью закрывает плоскость варочной поверхности. Вытяжка, размером 60 сантиметров это идеальное решение для варочных поверхностей шириной 60 и 45 см. Низкий уровень шума. Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Современный дизайн. Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в кухонных вытяжках современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек. Таймер. Активировав функцию «таймер», Вы обеспечите автоматическое выключение вытяжки через определенное время. Мигающий светодиод подтверждает, что функция «таймер» активирована и вытяжка отключится автоматически. Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. Угольные фильтры. Угольные фильтры (фильтры тонкой очистки) предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция. LED освещение. В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов. Встраиваемый монтаж. Ключевой особенностью данного типа монтажа является возможность встраивания вытяжки в кухни любого дизайна, потому что они монтируются в подвесной кухонный шкаф над плитой, что позволяет им быть абсолютно незаметными в интерьере вашей кухни. Фронтальная панель из стекла. Вытяжка со стеклянной панелью привносит в дизайн помещения особую эстетику. Вытяжки из стекла очень удобны в очистке и управлении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая вытяжка Korting KHP 6975 GN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...