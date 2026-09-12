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Наклонная вытяжка Korting KHC 66373 BXGN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наклонная вытяжка Korting KHC 66373 BXGN

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Наклонная вытяжка Korting KHC 66373 BXGN - фото 1
Наклонная вытяжка Korting KHC 66373 BXGN - фото 2
Наклонная вытяжка Korting KHC 66373 BXGN - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
137
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
550
Диаметр воздуховода
120 мм
  • Наклонная вытяжка Korting KHC 66373 BXGN - фото 1
  • Наклонная вытяжка Korting KHC 66373 BXGN - фото 2
  • Наклонная вытяжка Korting KHC 66373 BXGN - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691924
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
137
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
550
Уровень шума
54
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
0
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
66х45х41
Вес, кг.
10.67

Описание товара Наклонная вытяжка Korting KHC 66373 BXGN

Элегантная наклонная вытяжка Korting в чёрном цвете не только стильно впишется в современный интерьер, но и обеспечит свежий воздух на вашей кухне. Мощность в 137 Вт и производительность 550 м? позволят быстро избавляться от запахов даже в просторных помещениях. Благодаря трём скоростям легко подобрать оптимальный режим — от лёгкой вентиляции до интенсивной очистки. Вытяжка работает в двух режимах: отвод и циркуляция, что даёт дополнительную гибкость установки. Низкий уровень шума в 54 дБ делает использование комфортным в любое время дня. Жировой фильтр, выполненный из прочного металла и стекла, задерживает все загрязнения и прост в уходе. Удобное механическое управление позволяет быстро переключать настройки. Встроенное освещение обеспечит дополнительный комфорт при готовке. Диаметр воздуховода 120 мм гарантирует эффективную тягу, а вес 9,17 кг облегчает монтаж и установку.

Отзывы о товаре Наклонная вытяжка Korting KHC 66373 BXGN




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
137
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
550
Уровень шума
54
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
0
Страна производитель
Турция
Описание
Элегантная наклонная вытяжка Korting в чёрном цвете не только стильно впишется в современный интерьер, но и обеспечит свежий воздух на вашей кухне. Мощность в 137 Вт и производительность 550 м? позволят быстро избавляться от запахов даже в просторных помещениях. Благодаря трём скоростям легко подобрать оптимальный режим — от лёгкой вентиляции до интенсивной очистки. Вытяжка работает в двух режимах: отвод и циркуляция, что даёт дополнительную гибкость установки. Низкий уровень шума в 54 дБ делает использование комфортным в любое время дня. Жировой фильтр, выполненный из прочного металла и стекла, задерживает все загрязнения и прост в уходе. Удобное механическое управление позволяет быстро переключать настройки. Встроенное освещение обеспечит дополнительный комфорт при готовке. Диаметр воздуховода 120 мм гарантирует эффективную тягу, а вес 9,17 кг облегчает монтаж и установку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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