Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
137
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
550
Диаметр воздуховода
120 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691924
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Описание товара Наклонная вытяжка Korting KHC 66373 BXGN
Элегантная наклонная вытяжка Korting в чёрном цвете не только стильно впишется в современный интерьер, но и обеспечит свежий воздух на вашей кухне. Мощность в 137 Вт и производительность 550 м? позволят быстро избавляться от запахов даже в просторных помещениях. Благодаря трём скоростям легко подобрать оптимальный режим — от лёгкой вентиляции до интенсивной очистки. Вытяжка работает в двух режимах: отвод и циркуляция, что даёт дополнительную гибкость установки. Низкий уровень шума в 54 дБ делает использование комфортным в любое время дня. Жировой фильтр, выполненный из прочного металла и стекла, задерживает все загрязнения и прост в уходе. Удобное механическое управление позволяет быстро переключать настройки. Встроенное освещение обеспечит дополнительный комфорт при готовке. Диаметр воздуховода 120 мм гарантирует эффективную тягу, а вес 9,17 кг облегчает монтаж и установку.
Элегантная наклонная вытяжка Korting в чёрном цвете не только стильно впишется в современный интерьер, но и обеспечит свежий воздух на вашей кухне. Мощность в 137 Вт и производительность 550 м? позволят быстро избавляться от запахов даже в просторных помещениях. Благодаря трём скоростям легко подобрать оптимальный режим — от лёгкой вентиляции до интенсивной очистки. Вытяжка работает в двух режимах: отвод и циркуляция, что даёт дополнительную гибкость установки. Низкий уровень шума в 54 дБ делает использование комфортным в любое время дня. Жировой фильтр, выполненный из прочного металла и стекла, задерживает все загрязнения и прост в уходе. Удобное механическое управление позволяет быстро переключать настройки. Встроенное освещение обеспечит дополнительный комфорт при готовке. Диаметр воздуховода 120 мм гарантирует эффективную тягу, а вес 9,17 кг облегчает монтаж и установку.
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