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Встраиваемая вытяжка Korting KHC 65330 GN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая вытяжка Korting KHC 65330 GN

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Встраиваемая вытяжка Korting KHC 65330 GN - фото 1
Встраиваемая вытяжка Korting KHC 65330 GN - фото 2
Встраиваемая вытяжка Korting KHC 65330 GN - фото 3
Встраиваемая вытяжка Korting KHC 65330 GN - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
137
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
550
Диаметр воздуховода
150 мм
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHC 65330 GN - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHC 65330 GN - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHC 65330 GN - фото 3
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHC 65330 GN - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691970
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
обратный клапан в комплекте
Потребляемая мощность
137
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
550
Уровень шума
50
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
107.5x60x30.5 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
51х43х34
Вес, кг.
13

Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHC 65330 GN

Настенная, коробчатая кухонная вытяжка, ширина 60 см, тип очистки воздуха: отвод, рециркуляция, количество скоростей 3, макс производительность 550 м3/ч, кнопочное управление, металлический жироулавливающий фильтр, угольный фильтр приобретается дополнительно.

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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
обратный клапан в комплекте
Потребляемая мощность
137
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
550
Уровень шума
50
Диаметр воздуховода
150 мм
Развернуть
Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
107.5x60x30.5 см
Страна производитель
Турция
Описание
Настенная, коробчатая кухонная вытяжка, ширина 60 см, тип очистки воздуха: отвод, рециркуляция, количество скоростей 3, макс производительность 550 м3/ч, кнопочное управление, металлический жироулавливающий фильтр, угольный фильтр приобретается дополнительно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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