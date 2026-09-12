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Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
950
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691799
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Описание товара Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 W
Компактная и мощная вытяжка Korting быстро очистит воздух на вашей кухне — производительность 950 м?/ч идеально справляется даже с интенсивным приготовлением. Белый цвет и встраиваемая конструкция гармонично впишутся в любой интерьер и не займут лишнего места. Простое механическое управление позволит без труда выбрать одну из трёх скоростей, а экономичная подсветка обеспечит дополнительный комфорт во время готовки. Не беспокойтесь о лишнем шуме — уровень всего 50 дБ делает вытяжку практически незаметной в работе. Металлический корпус гарантирует долгий срок службы, а жировой фильтр защищает от загрязнений. Устройство поддерживает оба режима работы: отвод и циркуляцию, давая свободу выбора под вашу кухню.
Компактная и мощная вытяжка Korting быстро очистит воздух на вашей кухне — производительность 950 м?/ч идеально справляется даже с интенсивным приготовлением. Белый цвет и встраиваемая конструкция гармонично впишутся в любой интерьер и не займут лишнего места. Простое механическое управление позволит без труда выбрать одну из трёх скоростей, а экономичная подсветка обеспечит дополнительный комфорт во время готовки. Не беспокойтесь о лишнем шуме — уровень всего 50 дБ делает вытяжку практически незаметной в работе. Металлический корпус гарантирует долгий срок службы, а жировой фильтр защищает от загрязнений. Устройство поддерживает оба режима работы: отвод и циркуляцию, давая свободу выбора под вашу кухню.
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